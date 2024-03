Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 15 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 15 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete rimane un segno forte e instabile, si spiega con l’ambizione di raggiungere determinati obiettivi. Speriamo che il raggiungimento di tali mete sia nell’immediato futuro. Per quanto riguarda l’amore, si preannunciano giornate intense durante il fine settimana. In questo contesto, vedo che per le coppie che stanno attraversando un periodo di crisi, sarebbe utile avere delle delucidazioni. Con Mercurio nel tuo segno, le ottime idee non ti mancheranno. Questo è il momento per l’Ariete di recuperare la forma, in particolar modo dopo aver affrontato un periodo un po’ difficile tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Oroscopo del Toro

Il Toro è attento a quello che sta succedendo grazie a Giove nel segno, non saranno momenti troppo ardui e le decisioni da prendere sembrano quasi inevitabili. In particolare chi ha affrontato problemi a causa di rapporti con individui ambigui, o chi in passato ha sbagliato, ora può finalmente respirare e ritrovare serenità. Coloro nati sotto il segno del Toro dovrebbero, in questo periodo, riacquistare anche un po’ di amore. È innegabile che l’inizio di questo mese è stato parecchio pesante, forse oggi c’è chi riflette sul passato, riconoscendo di aver preso una decisione sbagliata.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, da venerdì a domenica vi attendono intense emozioni. Inevitabilmente, si prevedono alcune spese come bollette e manutenzioni, simulando una sorta di piccolo contraccolpo. Nonostante ciò, chi ha speso più del dovuto lo sentirà di più. Saturno invita alla riflessione e alla valutazione della situazione corrente in campo sentimentale. Se c’è la possibilità di stabilire un incontro, non indugiate. Un avviso per alcune coppie: bisogna posizionare i riflettori sui loro rapporti. Questo perché Venere ha iniziato un percorso che esclude le menzogne. Chiunque abbia occultato il vero in passato, adesso dovrà mettersi a nudo con la verità.

Oroscopo del Cancro

Coloro nati sotto il segno del Cancro stanno attraversando un periodo significativo dal punto di vista affettivo. Possiamo categorizzarli in due principali gruppi: i single che stanno cercando l’amore – auspico che abbiano la possibilità di trovarlo perché, ricordiamolo, le stelle guidano ma non impongono il destino – e quelli che sono già in una relazione, per i quali auspico che questo possa essere il momento di una grande storia d’amore. Se tale storia non si sta sviluppando come sperato, possono presentarsi opportunità di supporto o riferimento esterno, magari proveniente da una persona del segno Leone o Capricorno.

Oroscopo del Leone

Leone, la tua autostima è solida come una roccia. Tuttavia, non lasciare che questo ti renda troppo critico o egocentrico in amore. Come ho sempre sottolineato, il Leone brilla quando esercita autorità senza cadere nell’autoritarismo, mostrando il meglio di sé e proseguendo con decisione nel percorso di vita. Venere, che in passato poteva aver causato delle difficoltà, ora non agisce più contro di te. Perciò, nel caso ci fosse stato un qualche tipo di conclusione o fine, non è necessario ripercorrere la stessa strada. Questo è un periodo fondamentale per coloro che ambiscono a trionfare o superare le sfide.

Oroscopo della Vergine

Vediamo un momento la Vergine. È noto che i nati in questo periodo hanno una naturale tendenza al dubbio, soprattutto in giorni come quelli di questa settimana, dove la chiarezza non sembra essere di casa. La Vergine è un segno razionale, cauto nei propri passi e anche se al momento risulta disposta all’azione, le soluzioni appaiono ancora offuscate. Può darsi che il fine settimana porti con sé una rinvigorita vitalità emotiva, tuttavia, la confusione mentale persiste. È la classica situazione del ‘lo faccio o non lo faccio, decido o rimango in attesa’. Alla fine, i nati sotto questo segno si troveranno a dover fare una scelta tra il valore economico e quello spirituale. Cosa primeggierà per una persona della Vergine? Probabilmente ho un’idea, tuttavia preferisco non anticipare.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, se l’amore è un argomento che vuoi discutere o se ci sono individui che stanno nascondendo delle verità da te, la tua attuale configurazione celeste dice che é un momento cruciale. Forse, a sorpresa, sei stato tu a decidere di fare una scelta radicale, lasciando tutti stupiti che non sei rimasto immobile in un angolo come una vittima delle circostanze. Ma no, la Bilancia è come una brace ardente nascosta sotto le ceneri. Da questo punto in avanti, sarà importante identificare chiaramente quali sono le priorità su cui concentrarsi. Il fine settimana darà l’opportunità di riflessioni profonde riguardo l’amore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questo ciclo favorevole di Venere può essere di grande beneficio sia per coloro che desiderano fare nuove conoscenze, ma ancor di più per coloro nati sotto questo segno che hanno già al loro fianco una persona gradevole e affascinante e bramano approfondire la propria connessione. O forse, desiderano fare una decisione significativa che involve il loro ambiente domesticato o la loro professione. Parlando di ambiente domestico, potrebbero esserci spese elevate relative alle utenze o alcune questioni da regolare, che potrebbero includere anche litegiosità di carattere legale. Vi consiglio di prestare particolare attenzione nelle interazioni con i familiari.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, tra il fine settimana, da venerdì a domenica, assisteremo a un rinascere delle emozioni. Ma che tipologia di sentimenti stiamo discutendo? Parliamo di vibrazioni insolite, di emozioni che a volte possono apparire contraddittorie. Nel complesso, sono emozioni positive. Tuttavia, se, ad esempio, ci sono due persone al centro del tuo interesse o desideri qualcuno che non ti corrisponde, è inevitabile che si verifichino alcuni imprevisti. Per coloro che saranno al lavoro nel fine settimana, ci sarà più soddisfazione.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione Capricorno, il passato potrebbe cercare di insidiare la tua esistenza. Sono consapevole della tua prontezza nel voler edificare con sostanza e perseveranza. Sconfiggere il tuo orrore per il ricominciare da capo è senza dubbio un compito arduo. La tua metodicità ti porta a muoverti più lentamente rispetto agli altri segni zodiacali, tuttavia, una volta raggiunto l’obiettivo, è arduo destabilizzarti. Devi fare attenzione perché il principale ostacolo che si presenta è l’inattendibilità di alcuni collaboratori o partner. Porre dunque attenzione alle persone che ti circondano è fondamentale.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, la tua proiezione sta mirando al futuro, e naturalmente, questo rientra nelle tue caratteristiche essenziali. Come governato da Urano, hai l’inclinazione a guardare avanti, piuttosto che indietro. Nonostante tu non ami sentirsi intrappolato in un guscio protettivo o essere diretto, sarebbe utile individuare un certo equilibrio. La conservazione della pace è fondamentale per te, così come la gestione delle spese legate a uno spostamento o a modifiche impreviste. Potrebbero profilarsi delle possibilità anche per quanto concerne nuovi legami affettivi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è il momento ideale per affrontare ed esprimere le questioni domestiche non risolte. È fondamentale sentire se i sentimenti sono corrisposti, date le energie di Venere attuali che non dovrebbero essere sprechi. Questa particolare energia non solo ravviva i sentimenti amorosi, ma esalta anche la tua emotività. Ti spinge a mostrare il meglio di te con un dono raro, la generosità. Perciò, credo e mi auguro che nei primi giorni di aprile, avrai la possibilità di prendere una decisione cruciale sul fronte lavorativa. Quindi, coloro che ricevono offerte di lavoro in questo periodo, devono agire e forse anche accettare un accordo. Evita di giocare a braccio di ferro poiché a partire da giugno, alcune opportunità potrebbero non essere disponibili o meno significative. Tuttavia, ammetto che queste energie astrali sono molto benefiche per le relazioni interpersonali. Quindi, potrebbe essere il momento ideale per ravvivare legami con una persona cara o un parente che ti sei allontanato nel corso del tempo.

