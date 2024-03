Nella puntata del 12 marzo di Uomini e Donne Brando Ephrikian ha fatto una richiesta alquanto inaspettata e insolita a Maria De Filippi. Il ragazzo è apparso piuttosto spazientito dal comportamento delle sue corteggiatrici, specie da quello di Beatriz D’Orsi. Proprio per tale ragione, è arrivato a chiedere di sospendere il suo Trono. Vediamo quali sono state le reazioni dei presenti.

Brando fa una richiesta a Maria De Filippi a UeD

Brando Ephrikian nella puntata di ieri di Uomini e Donne era uscito dallo studio in quanto troppo provato dagli scontri avuti con Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. Quest’ultima aveva addirittura abbandonato lo studio, ragion per cui il tronista ha deciso di seguirla. Quest’oggi, poi, il giovane è rientrato insieme alla napoletana, ed è apparso piuttosto spazientito, al punto da chiedere alla conduttrice una settimana di sospensione del suo Trono. Beatriz subito è intervenuta ed ha sbottato contro il tronista dicendo che, se davvero avesse agito in questo modo, lei si sarebbe presa tutta la vita di pausa.

Il clima in studio è diventato così teso al p0unto che anche Ida Platano ha ammesso che le due corteggiatrici stessero pressando troppo il tronista. Gianni Sperti, dal canto suo, ha accusato le ragazze di essersi approfittate della bontà e della gentilezza di Brando. Quest’ultimo, infatti, ha ammesso che avrebbe voluto mandarle tutte e due a quel paese, ma per rispetto ed educazione non lo ha fatto. Brando, poi, ha continuato a dire di desiderare di scappare su un cucuzzolo della montagna a meditare.

Raffaella, Beatriz e Brando vanno via da Uomini e Donne

Considerando l’insistenza con cui il tronista ha fatto queste richieste, Maria De Filippi è intervenuta per chiedergli se fosse serio. A quel punto, anche Beatriz ha ripreso la parola chiedendo al tronista di tenere informate le sue corteggiatrici circa le sue decisioni. La conduttrice, poi, ha spostato l’attenzione su di un altro tema. A seguito di un ballo, Brando ha notato che Beatriz avesse ballato con Ernesto e le ha dato della bambina. Lei ha replicato dicendo di essere felice che si sia infastidito.

I due hanno continuato a punzecchiarsi, e nel frattempo si è intromessa anche Raffaella Scuotto. Tutti si sono mostrati alquanto schierati dalla parte del tronista, solamente Barbara De Santi ha dato ragione alle ragazze dicendo che sia stato Brando a portarle all’esasperazione. Gianni, poi, ha concluso con un grande consiglio, ovvero, ha invitato il tronista ad uscire da solo dal programma. In studio è scoppiato un applauso. Alla fine Brando ha detto di voler ballare con Beatriz, Raffaella è uscita dallo studio e, alla fine, sono andati via tutti. Specie Ephrikian ha avuto una reazione molto forte mai verificatasi prima, che ha spiazzato anche Maria.