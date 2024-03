Amici 23 è tornato in onda su Canale 5 questo pomeriggio, martedì 12 marzo 2024, con una nuova puntata del daytime. Dopo la presentazione delle squadre del serale che cosa sarà accaduto in queste ultime ore nella scuola agli allievi? Vi ricordiamo che già nell’appuntamento di ieri era stata mostrata una piccola anticipazione rispetto al nuovo daily. Cosa si era visto? La presenza di Zerbi e della Celentano nello studio del pomeridiano che commentavano i cantanti ed i ballerini delle altre squadre, in particolare: Sofia, Nicholas, Kumo e Nicholas. Come mai? Sarà stato svelato durante la striscia quotidiana? Questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito…

Amici 23, Zerbi e Celentano convocano la loro squadra

La nuova puntata del daytime di Amici 23 di questo pomeriggio è iniziata proprio così come ci eravamo lasciati, con la famosa anticipazione di ieri. Nello studio del talent sono arrivati proprio Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ora che le squadre si sono formate ufficialmente, i professori hanno convocato i loro allievi: Holden, Petit, Marisol e Dustin. I due insegnanti hanno parlato ai loro ragazzi facendo loro i complimenti. Credono siano quattro elementi di valore: pochi ma buoni!

Holden si è detto contento. Vedere la squadra lo fa sentire al sicuro perché nutre molto rispetto per i loro compagni. Aveva conosciuto Dustin ai casting perché, per la prima volta, si era emozionato guardando qualcuno ballare. Inutile dire che questo commento è piaciuto molto alla maestra.

Anche Petit si è detto felice dei suoi compagni perché crede siano delle bellissime persone. Lui stima molto Holden e spera che possano esserci dei duetti insieme. Su Marisol ha detto che è emozionante stare in squadra insieme. Sarà bello non sfidarsi tra fidanzati. Di Dustin crede sia un buon ballerino.

Marisol ha spiegato di essere emozionata e di essersi resa conto solo adesso che il serale è davvero alle porte. Ha ringraziato la Celentano e si è detta contenta della sua squadra, dei suoi compagni.

Dustin ha detto che la sua squadra è fortissima. Avrebbe avuto paura di sfidare uno di loro.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

I commenti di Zerbi – Cele sugli altri allievi

Dopo aver parlato con i ragazzi, Zerbi e la Celentano sono andati al sodo, analizzando i punti deboli delle altre squadre. Gli altri ragazzi, collegati in casetta, hanno potuto seguire tutti i commenti. Si è partiti da Kumo, quindi da Cucca – Lo. Secondo la maestra è molto noioso come ballerino perché vede sempre la stessa identica cosa. Crede sia troppo legato al suo stile, non ha spaziato molto nel corso dell’anno.

Zerbi ha commentato Mida e Sarah insieme. Di loro ha sempre parlato bene perché sentiva la Pettinelli dire delle cose troppo assurde. Perciò ha sempre preso le loro difese. Nonostante ciò, crede che Mida e Sarah non siano meglio dei suoi allievi o al loro stesso identico livello. Non valgono quindi quanto Holden e Petit.

La Celentano si è spostata su Nicholas ma il suo pensiero sul ballerino lo conosciamo tutti molto bene ormai da mesi. La maestra spera che possa fare dei grandi passi a due. Su Sofia, Alessandra ha detto che quando balla sembra un po’ una bambola assassina perché ha sempre delle facce molto impostate e si sa già cosa farà. Lei non la trova troppo stratosferica come ballerina. Lucia crede sia carina, un elemento valido che riconosce anche se non è il suo genere di ballerina.

Si è poi passati ai Petti – Mondo. Zerbi ha detto di aver detto ormai tutto su Ayle. Pensa che abbia troppi problemi nel canto ma non apprezza nemmeno tanti dei suoi atteggiamenti, come si è comportato con la scuola. Per Rudy, non farà dei grandi passi in avanti. Ayle, ascoltando queste parole, non si spiega come mai si parli ancora della sua uscita dalla scuola.

Il prof ha parlato della sua ex allieva Lil Jolie. Ora aspetta che possa chiarirsi le idee, poi si vedrà che cosa farà nel serale per seguire la sua strada. Di Martina ha detto che ha una grande voce ma un cantante non è solo voce. Ci sono tante cose da dover dimostrare e bisognerà vedere se l’allieva ne sarà capace oppure no.

La Celentano ha detto che Giovanni è migliorati ma non lo ha mai trovato geniale fuori dal latino. Un ballerino, invece, deve essere versatile e di qualità. Per lui la vede davvero abbastanza dura al serale. Giovanni non ha ben preso il commento della maestra. La prof ha detto che nemmeno Gaia esce troppo dal suo stile e ha diverse problematiche. E’ carina nel suo ma in un’audizione non la sceglierebbe, come non sceglierebbe nemmeno Giovanni, sceglierebbe piuttosto Dustin e Marisol.

Holden si è detto un po’ preoccupato per il fatto che sono la squadra con meno allievi. La Celentano però crede che i ragazzi sono quattro cavalli di razza e farsi vedere di più sarà un’ulteriore opportunità per loro.

Una sorpresa per Dustin

Dustin ha trovato una sorpresa in casetta da parte dei suoi genitori. Per il ballerino è arrivato un pacco del tutto inaspettato che lo ha fatto emozionare molto. La mamma e il papà del ballerino hanno scritto una bellissima lettera al ragazzo, ricca di parole di orgoglio e di affetto per il figlio così lontano da loro di cui sentono tanto la mancanza. All’interno del pacco, Dustin ha trovato degli snack australiani che adora. Il ballerino sente la mancanza della sua famiglia. Tutti i suoi fratelli hanno intrapreso dei percorsi all’estero. Per questo si sente molto orgoglioso, la sua famiglia è sempre vicina nel suo cuore e non si sente mai solo.

La squadra Cucca – Todo: la riunione

Anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno convocato la loro squadra in studio (Lucia, Kumo, Sofia, Sarah, Mida, Nicholas) I professori hanno detto che adesso i ragazzi diventeranno i veri protagonisti del talent, dei professionisti che dovranno saper gestire il palco. Dovranno cercare di emergere, facendo un vero switch. Tutti i numeri in scena saranno molto importanti, spesso ci saranno anche i professionisti intorno a loro. Dovranno stare attenti a non sparire sul palco ma i prof non hanno paura di questo. Pensano siano molto bravi e tutti diversi tra di loro. Alcune volte potranno arrivare dei duetti, dei numeri di gruppo, per questo dovranno trovare una certa connessione tra di loro.

Emanuel ha detto che Lucia ha tanti punti di forza tra cui la versatilità e lo saper stare sul palco. Per Lorella, Sarah ha fatto un percorso pazzesco e sarà sicura sul palco del serale. Ha dato dimostrazioni di versatilità e di miglioramento, è bella sul palco, magnetica, e sensuale, fresca. Lo ha detto ha Sofia che sa ballare, ha delle doti incredibili ed è curioso di vederla su quel palco. Kumo ha una grande personalità, è diverso. Emanuel ha visto tante cose di lui che lo hanno stupito. Di Mida, Lorella ha detto che programmato per spaccare. Ha fatto un percorso bellissimo e pensa abbia molta fame. Nicholas, secondo Lo, è una vera scommessa perché è come se lo avesse conosciuto oggi. Ha tanti difetti ma ha anche dei grandi punti di forza: l’essere partner e una buona base di break, uno streat modern, che permette lui di catturare la scena.

Lorella ed Emanuel si sono detti felici ed orgogliosi prima di iniziare ad analizzare le altre squadre. Cosa che, con tutta probabilità, vedremo nel dettaglio nella prossima puntata del daytime di domani.

La super challenge Oreo

A fine puntata, è stato mostrato il premio della super challenge Oreo vinto da Lil Jolie e Gaia. Lil ha scelto Martina mentre Gaia ha scelto Marisol con cui ha legato molto ultimamente. Cosa hanno fatto le ragazze? Hanno mangiato e si sono prese cura di loro! In sala c’è stata anche una piccola incursione di Petit!