Domenica 10 marzo 2024, Gerry Scotti torna a far entusiasmare gli spettatori di Canale 5 con il ritorno di ‘Lo Show dei Record‘, un format prodotto da RTI in collaborazione con Banijay Italia. I nostalgici dei record acquatici resteranno incantati dal tentativo del 22enne, Daryl Tan Hong An, noto per aver conquistato ben 12 titoli nel ‘speedcubing’, di superare se stesso risolvendo il maggior numero di cubi di Rubik in apnea. Ma lasciatevi sorprendere: non saranno solo i cubi a tenerci con il fiato sospeso…

Torna lo Show dei Record con nuove sfide acquatiche e Daryl Tan Hong An

In aggiunta, lo spettacolo vedrà le straordinarie evoluzioni del pluripremiato duo di trapeziste Luna Girls. Un altro momento di grande emozione sarà la performance di quaranta componenti della Nazionale Italiana Sbandieratori. Per tutti coloro che lo desiderano, il “Lo Show dei Record” è disponibile anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, dove è possibile visionare le puntate intere e le clip del programma.Affidando la regia a Roberto Cenci, “Lo Show dei Record” promette di pavimentare la strada per un’altra serata di intrattenimento coinvolgente.