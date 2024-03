Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 10 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 10 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, queste sono giornate perfette per rinnovare e rivedere quelle firme su contratti a cui stai pensando. Certo, stiamo parlando di una situazione pratica, ma questo è quello che ti rappresenta meglio. L’Ariete, infondo, ha una vena romantica solo fino a un certo punto: non c’è dubbio che ama vivere di emozioni ed affetti, ma ciò che ama più di tutto è entrare nella mischia, lottare e combattere. Spesso, mi sento chiedere dagli arietini “Quando sarà che mi sento finalmente in pace?”, e io rispondo che dipende. Anche un Ariete, di tanto in tanto, lancia la sfida per testare se stesso. Quindi se c’è qualcuno che continua a darti torto o che ormai appartiene al tuo passato, è il momento di fare un passo avanti e voltare pagina.

Oroscopo del Toro

Toro, ci sono stati alcuni contrasti, non dimentichiamo come gli inizi di febbraio sono stati un po’ insoliti. Tuttavia, molto è legato alle azioni intraprese negli anni passati. Con Giove nel tuo segno, emerge il desiderio di riorganizzare. Quindi, coloro che hanno raggiunto grandi risultati non dovrebbero rimpiangere di aver agito in modo proattivo. Nel 2023 o nel 2022, potrebbero avere delle piacevoli sorprese. Altri, invece, dovranno semplicemente bilanciare alcune questioni e mettere in ordine la loro vita affettiva. Da lunedì, un più favorevole allineamento astrale avrà inizio, ma è importante comprendere gli eventi fino a questo momento.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, se c’è una relazione che sta vacillando, ti invito ad essere cauto. In rapporti duraturi, ho notato un recente periodo di pausa e quindi, coloro che hanno subito una separazione negli ultimi due anni dovrebbero fare una riflessione sulla situazione attuale. Capisco che in questo periodo, i Gemelli, noti per la loro inventiva, il loro spirito ludico e la loro vivacità, possano apparire in qualche modo meno scintillanti, come se dovessero risolvere importanti questioni senza ancora avere un percorso definito da seguire.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’influsso di Venere porterà nell’aria profumi di amore. Ho un buon presentimento per te, poiché già dal giorno di oggi, la Luna si fa guardare con un sorriso benevolo. Da domani, inizierà un transito planetario che non si limiterà solo al campo affettivo. Venere, essendo la padrona della creatività, può aprire porte inattese anche nel settore professionale. Se riusciamo a dare il meglio di noi, i rapporti con gli altri potrebbero migliorare significativamente, a vantaggio di tutte le aree della nostra vita. Si preannuncia pertanto un periodo di grande forza per tutti coloro che cercano visibilità o hanno appena concluso un ciclo lavorativo. Potrebbero emergere nuove opportunità davvero gratificanti. Infine, questo periodo si presenta molto promettente per le coppie che desiderano ampliare la propria famiglia.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, osservando l’astrologia attuale, è evidente la presenza di un individuo che richiede la massima attenzione e precisione. La situazione attuale mostra Venere, ancora per poco in opposizione, che potrebbe aver generato un certo grado di scompiglio. Questo potrebbe aver spinto i cuori solitari a sperimentare emozioni temporanee, senza prendere vere e proprie decisioni. E se è vero che coloro che sono in una relazione da molto tempo potrebbero sentire qualche incertezza, è consigliabile non lasciarsi affascinare da proposte apparentemente allettanti. Prima di abbandonare la certezza per l’ignoto, è fondamentale ponderare attentamente la situazione.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, mi sento di suggerirvi un’azione: stringete a voi la persona amata. A volte può capitare di attraversare momenti di tensione e incomprensione; su questi, è importante avere un dialogo franco. Non penso che la maggior parte delle volte ci sia un vero e proprio conflitto, ma è quasi sicuro che, a causa di un eccesso di preoccupazione per il lavoro, molti nati di questo segno abbiano trascurato l’amore. Gli uomini Vergine sembrano essere concentrati prevalentemente sulle questioni economiche e professionali. Le donne, invece, tendono ad essere più aperte anche alle emozioni. C’è bisogno di liberarsi di qualche preoccupazione in eccesso. Oggi, poi, si avverte una certa fatica.

Oroscopo della Bilancia

Osservando l’oroscopo della Bilancia, possiamo notare alcuni segni di forza che si stanno facendo strada, ma è imprescindibile riorganizzare le priorità per chi è nato sotto questo segno. È fondamentale capire l’importanza del sostegno di persone care. Non dimentichiamo mai che la Bilancia è il segno dell’armonia e della partnership, interpretata non solo come un legame affettivo. Per esempio, nel contesto lavorativo, i nati Bilancia apprezzano l’appoggio di soci fidati e l’assistenza di collaboratori validi, un approccio molto diverso rispetto a segni come il Capricorno o la Vergine che faticano a delegare e preferiscono gestire tutto in autonomia. Ciò detto, è possibile che tu abbia notato che non tutti sono dalla tua parte. Tuttavia, se ci sono questioni legali ancora irrisolte, legate a soldi o a un ex partner, è consigliabile risolverle nel minor tempo possibile.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, desidero ardentemente che tu abbia un partner sentimentale in questo periodo, perché i sentimenti stanno assumendo un ruolo primario. Questo include anche le relazioni casuali, per le quali non c’è motivo di escluderle. È probabile che molti, che prima non stavano cercando l’amore, stiano ora sperimentando una relazione istintiva ed intuitiva. L’obiettivo è assicurarsi il meglio. Aggiungo inoltre, un augurio per coloro che hanno già un partner: spero ci possa essere un cambiamento nei loro sentimenti, un’esperienza diversa da quella vissuta nel passato recente, in particolar modo se è stata caratterizzata da eccessive gelosie. Il consiglio della Luna è quello di ascoltare le proprie intuizioni e di dare loro fiducia.

Oroscopo del Sagittario

Invito vivamente i Sagittario a cogliere l’opportunità di questo periodo fino a fine giugno, che sarà pieno di eccitazione e di possibilità. Poi, da luglio in avanti, alcune opzioni potrebbero non essere più disponibili. Perciò, chi deve discutere questioni lavorative, sarebbe consigliabile farlo in questo periodo. Col nuovo transito di Venere, previsto da domani, potrebbero emergere nuovi dubbi e interrogativi. Assicuriamoci di ricordare che l’oroscopo che stiamo discussione è generale, e i dettagli specifici dipendono dal tema natale individuale.Un aspetto difficoltoso riguarda l’amore quando ci si trova a dover scegliere tra due persone, o quando problemi come l’infedeltà o la distrazione diventano troppo ingombranti. La parola d’ordine sarà necessariamente la “selezione”, e sarà cruciale comprendere cosa dobbiamo lasciare indietro e cosa mantenere nella nostra vita.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, tipicamente ponderato e cauto nel gestire le finanze, sa bene quando aprire o chiudere il portafoglio in base alle circostanze. Ma attenzione, questo è il momento delle grandi tagliate. No allo spreco! Non dimenticate però che concedersi nell’amore non rientra nella categoria di sprechi. Infatti, i prossimi giorni promettono incontri interessanti. Magari ci potrebbe essere anche una riaccesa passione o una risoluzione di una relazione che in passato ha avuto delle discordie.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione, Acquario: se perdi la pazienza, il risultato non sarà piacevole. L’abilità distintiva di questo segno zodiacale è la capacità di lasciarsi alle spalle, nel giro di settimane o al massimo di qualche mese, anche le più difficili esperienze. Riguardo all’amore, si prevede una leggera flessione del desiderio per la giornata di oggi, ma niente che possa far pensare ad una rottura. Per coloro che sono passati attraverso una fase di crisi, quest’ultima dovrebbe ormai essere un capitolo chiuso. Da lunedì, Venere inizierà un transito neutrale. Per coloro che sono già impegnati in una relazione, la situazione rimarrà stabile.

Oroscopo dei Pesci

Pesciolini, vi dissi ieri di sperimentare cambiamenti, di introdurre delle novità determinanti entro fine maggio. Questo triennio successivo sottoporrà alla prova la solidità di molte coppie. Trascorrete questa fase con saggezza. La domenica di oggi favorisce i sentimenti: se hai qualcuno che stimi e che prova lo stesso sentimento per te, perché non organizzare una cena romantica o un momento piacevole? Questa luna, così unica, e Venere, che da domani sarà nel tuo segno zodiacale, possono suscitare emozioni profonde e sensazioni veramente speciali.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.