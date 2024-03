La puntata del 7 marzo di Uomini e Donne è stata interamente incentrata sulla sfilata del parterre femminile. Le dame, infatti, sono salite in passerella per stupire gli uomini con “effetti speciali”. Soprattutto alcune esibizioni sono state alquanto esilaranti, ma il momento più epico si è verificato alla fine, quando in passerella è salita Tina Cipollari.

La sfilata delle dame a Uomini e Donne: chi ha vinto

Il tema della sfilata di oggi era “Ti stupisco con effetti speciali” e, in effetti, ce ne sono stati parecchi. Ad aprire le esibizioni è stata Asmaa Fares, la quale ha indossato degli abiti inerenti le sue tradizioni marocchine. Successivamente, poi, è stata la volta di Barbara De Santi, che ha deciso di esibirsi con un abito da sposa, ed ha ottenuto un plebiscito di voti.

Poi ci sono state anche altre esibizioni piuttosto particolari, come quella di Gemma Galgani, che ha dato luogo ad uno spogliarello, oppure Cristina Tenuta che ha indossato un abitino molto succinto ed ha fatto la lap dance. A chiudere la sfilata è stata Jasna Amodei, la quale ha ballato sotto le note della canzone di Loredana Bertè “Pazza”, non nascondendo delle pungenti stoccate al suo ex Marcello Messina. A vincere è stata Barbara De Santi.

L’esilarante esibizione di Tina Cipollari

Al termine delle esibizioni, Tina Cipollari è sparita. La donna è andata dietro le quinte all’insaputa dei presenti, e si è vestita per sfilare. Al suo ingresso ha sfoggiato un vistoso paio di occhiali ed ha iniziato a ballare in maniera molto sensuale. Successivamente, poi, si è avvicinata ad alcuni esponenti del parterre maschile, specie Mario Cusitore, ed ha iniziato a scrutarli attentamente con i suoi occhiali, dicendo che fossero in grado di farle vedere gli uomini senza indumenti.

A Gianni Sperti ha detto che avesse solo ovatta. Poi si è rivolta al napoletano chiedendo gentilmente che le venisse portata una lente di ingrandimento. Come se non bastasse, ha iniziato a fare commenti anche su altri esponenti, complimentandosi per le loro doti nascoste. I presenti in studio sono andati in delirio per la sua performance. Anche Maria De Filippi si è quasi sdraiata sui gradini in preda ad una crisi di risata. Ad un certo punto, però, la conduttrice ha dovuto censurare la donna mandando la classifica e chiedendo a Gianni di salutare.

