Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 9 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 9 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, s’intuisce un certo grado di tensione. È possibile che debba affrontare una discussione, cosa abbastanza frequente quando esistono opinioni contrapposte. In ambito sentimentale, da inizio febbraio potrebbero sorgere alcune difficoltà. Tuttavia, adesso la situazione si semplifica anche per quelle coppie fortemente unite. È un buon momento per pianificare le fasi più positive, quelle che avranno luogo da giugno in avanti. Sai come si suol dire, “chi si ferma è perduto”. Ebbene, tu non sei uno che si arrende facilmente, perciò avrai sempre un’ulteriore opportunità da considerare in futuro.

Oroscopo del Toro

Toro, è in atto una fase di cambiamenti lavorativi che risale al mese precedente. Il prendere decisioni innovative è fondamentale. L’anno 2024, con la presenza di Giove nel tuo segno, introduce una fase cruciale che potrebbe assumere due forme: o l’avvio di un’attività inedita o la risoluzione di antichi litigi per mettere in moto un rinnovato progetto esistenziale. Ovviamente, ogni individuo ha un proprio percorso astrale unico, dunque l’oroscopo personale riveste un ruolo fondamentale. Il lato positivo è che da lunedì in poi, Venere si presenterà in una posizione astrale meno problematica, pertanto chi sta traversando una situazione complicata avrà l’opportunità di trovare sollievo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, un forte desiderio di sfuggire a ogni cosa monotona si fa sentire in te, non da ultimo perché l’intelletto, in continua ricerca, ti sollecita a superare i recenti momenti di introspezione. Nel campo affettivo, esigerai una maggiore trasparenza. Se nutri il desiderio di promuovere una connessione sentimentale, sarai attento alle parole del tuo compagno, verificando se la sua visione coincide con la tua. Occasionali contrasti non devono gettarti nello sconforto, anzi, ricorda che il domani riserva sempre belle sorprese ed è un ideale momento per lasciare il passato alle spalle e voltare definitivamente pagina.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, facciamo già un salto avanti e focalizziamoci sul prossimo lunedì. Potreste sentire un innalzamento della vostra emotività e sensibilità, un desiderio ardente di agire. A volte, potreste sentire come se dovreste ricevere una sorta di compenso morale, se sentite che le vostre necessità non sono state comprese o un piccolo ostacolo sembra diventare immenso. Il pericolo qui è di perdere la vostra motivazione per proseguire. Perciò, vi invito a cercare di ritrovare la vostra serenità e razionalità, anche nelle questioni amorose.

Oroscopo del Leone

Leone, se hai affrontato ostacoli o risolto una sfida recentemente, certamente non stai adagiandoti in attesa che il fato faccia la sua mossa. Infatti, Leone prende le redini del proprio destino e interagisce particolarmente con gli Scorpione e i Toro. Potrebbero esserci state delle incertezze nell’interazione con l’Acquario, dei momenti di estraneità. Tuttavia, a partire da Lunedì, l’energia di Venere diventa più armoniosa e quindi sono lieto di annunciare a tutti i Leoni che ci si rimette in gioco.

Oroscopo della Vergine

Vergine, hai attraversato un periodo di confusione e fatica – ricordi quando ho menzionato l’importanza dei primi giorni di febbraio? Il cielo era allineato in tuo favore, con molti pianeti veloci che mescolavano l’energia. Ora, ci sono delle opposizioni planetarie; non intendo dire che sia un ostacolo, ma piuttosto un invito a fare una pausa e riconsiderare il percorso che stai intraprendendo. Coloro che possono concludere un contratto, agiranno. È importante anche valutare la credibilità delle persone con cui interagisci. Qui si fa sentire l’opposizione di Saturno, che da tempo sta operando un processo di selezione. Probabilmente hai notato che alcune persone se ne sono andate, o forse sei tu stesso che hai messo fine a certi legami infruttuosi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, nel weekend a venire potrebbe essere necessario moderare la lingua, forse prenderti un attimo, contare fino a dieci prima di proferire parola. Ci troviamo in un momento intricato della tua vita, tuttavia sii certo che la tua capacità di esprimerti e agire sono intatte. Insisto nel sottolineare la scomparsa di quel turbolento stato di silenti scontenti, straziati tra il desiderio di comunicare ed il bisogno di prudenza. Oggi la tua voce pronuncia le cose per quelle che sono, un punto a tuo favore. Devi sapere che la prima metà di aprile potrebbe riservarti un po’ di tensione. Questo ti esorto a fare: chiarisci ora le questioni pendenti, sarà meglio.

Oroscopo dello Scorpione

Un brillante traguardo è alla portata dello Scorpione, anche sul fronte sentimentale, grazie al favorevole passaggio lunare. Ma la mia attenzione è catturata particolarmente da lunedì, grazie alle promesse di Venere. Inutile nasconderlo, un contrattempo potrà essere risolto. Restano ancora alcune settimane importanti per gestire sapientemente tematiche relative a finanze, proprietà o questioni legali che potrebbero essere momentaneamente in stallo.

Oroscopo del Sagittario

Carissimo Sagittario, da lunedì, Venere inizia un passaggio un pò burrascoso. Però, non preoccuparti se hai un amore forte e solido al tuo fianco. Si possono presentare dei ritardi per chi, ad esempio, deve organizzare un evento o pianificare un incontro, posticipando una scelta importante ad aprile. È doveroso notare che questo cielo, con due storie in gioco, ha un’aria un po’ tempestosa. Tuttavia, la possibilità di ritrovare la tranquillità esiste e nel campo lavorativo si stanno per aprire nuove opportunità.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, essendo uno dei segni zodiacali più motivati a partire dallo scorso anno, è improbabile che tu rimanga inattivo. Se possiedi un’impresa personale, sicuramente avrai già concepito idee su come farla prosperare e forse anche su come espanderla. Penso anche a coloro i quali gestiscono un’attività familiare. Nella tua esistenza, può capitarti di interagire con persone dei segni Pesci, Scorpione o Leone, e queste connessioni possono avere un impatto significativo nel tuo futuro prossimo.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario devono ponderare attentivamente su ciò che è accaduto nelle ultime tre settimane. Di natura audace e avventurosa, l’Acquario comprende che esistono dei confini che non dovrebbero essere trasgrediti. Attualmente, potrebbe essere saggio non dare piena fiducia alle dichiarazioni di alcuni colleghi o collaboratori. Nel campo affettivo, se hai incontrato qualcuno di speciale, la tua situazione sentimentale sta abbellendo. Coloro che sono appena entrati nella fase del matrimonio possono aspirare a godere di una maggiore tranquillità nei sentimenti. Per i single, la ricerca di un’amicizia che possa evolversi in amore è, come ribadito da tempo, un tema ricorrente.

Oroscopo dei Pesci

Durante il fine settimana, i Pesci sperimenteranno un ritorno alla tranquillità; la Luna sarà notevolmente attiva di Domenica e Venere sta per raggiungere il suo segno. Questa disposizione celeste è particolarmente favorevole per chi cerca di iniziare una nuova relazione o desidera riaccendere la fiamma, ed è anche favorevole per coloro che hanno intenzione di negoziare. Posso affermare sinceramente che queste configurations astrali possono essere d’aiuto anche per i liberi professionisti. È importante tenere a mente che ogni iniziativa presa durante questo periodo può portare a sviluppi positivi, e potrebbe influenzare favorevolmente il mese di Maggio e la seconda metà dell’anno. Da un punto di vista astrologico, vivrà di rendita basandosi su ciò che farà nei prossimi due mesi. Pertanto, se vedi una possibilità che si presenta, coglila subito; dopo Giugno potrebbe diventare più complicato riuscire a recuperarla.

