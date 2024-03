Tra le varie dinamiche che si sono venute a creare all’interno della casa del Grande Fratello c’è anche quella legata all’attrazione che sembrerebbe esserci tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Quest’ultima, di recente, ha anche svelato quello che sente per il coinquilino, generando le ire di Edoardo Sanson. Ad ogni modo, quanto c’è di vero nel loro legame? Ecco cosa è emerso in queste ore.

La “proposta” di Anita declinata da Alessio al GF

Alessio Falsone sembra trovarsi tra due fuochi all’interno della casa del GF. Da un lato ci sarebbe il rapporto controverso con Perla Vatiero, che a sua volta è ancora legata a Mirko Brunetti, mentre dall’altro c’è Anita Olivieri. Anche quest’ultima si trova in una situazione piuttosto ambigua, in quanto ancora non si è capito se sia realmente legata sentimentalmente al suo “fidanzato” Edoardo oppure no. Proprio in queste ore c’è stato anche un alterco con Massimiliano Varrese, il quale ha accusato la coinquilina di essere incoerente. Quando Edoardo le fece la sorpresa, infatti, lei disse addirittura di vederlo come il padre dei suoi figli, mentre adesso ribadisce che la loro storia sia in pausa.

Insomma, a quanto pare, la situazione è molto contorta, ma non è tutto. Sul web sta circolando anche un video nel quale si vedono Anita e Alessio intenti a giocare a carte. Ad un certo punto, la Olivieri fa una battuta, e allude alla possibilità di andare a dormire nel letto di Falsone. Lui, però, invece di reggerle il gioco e caldeggiare questa ipotesi, l’ha totalmente ignorata rimanendo in silenzio, facendo calare il gelo. Che sia un velato due di picche da parte del ragazzo?

Interesse frutto di strategia e nuova bestemmia al Grande Fratello

Intanto, sul web c’è chi ipotizza che anche l’interessamento di Anita Olivieri potrebbe essere fasullo e determinato solo dalla volontà di arrivare in finale. La giovane, infatti, si trova al televoto eliminatorio, pertanto, nella puntata del GF di domani, giovedì 7 marzo, rischia di essere eliminata. Ormai si sa, il modo migliore per cercare di restare in casa il più a lungo possibile è proprio quello di dare luogo a dei flirt.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I telespettatori del GF, però, hanno notato anche un’altra cosa che riguarda Alessio. Quest’ultimo, dopo aver infranto il regolamento ieri, pare si sia reso protagonista di un altro scivolone. Durante un momento goliardico con gli altri coinquilini, infatti, pare proprio si sia lasciato scappare un’altra bestemmia. In passato non è stato punito per questo, così come tutti coloro che hanno commesso errori simili. Sarà lo stesso anche stavolta?