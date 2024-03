Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, Anita Olivieri si è molto avvicinata ad Alessio Falsone all’interno della casa. La ragazza, però, è un po’ frenata da una situazione che ha al di fuori, con il suo fidanzato, o presunto tale, Edoardo Sanson. Proprio quest’ultimo pare che non stia prendendo molto bene l’avvicinamento della ragazza al coinquilino, sta di fatto che si vocifera abbia dato di matto nella notte. Ecco cosa sarebbe successo.

Il fidanzato di Anita Olivieri censurato dagli autori del GF?

Il “fidanzato” di Anita Olivieri, con cui la giovane ha dichiarato di essere in pausa, pare si sia molto arrabbiato per l’avvicinamento tra la giovane e Alessio. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di una sua fan, la quale ha dichiarato di avere degli amici in comune con il ragazzo. Essi hanno riportato la notizia secondo cui Edoardo avrebbe dato di matto e avrebbe scritto una lettera per Anita contenente il suo malcontento.

Gli autori del Grande Fratello, però, pare abbiano impedito al giovane di poter comunicare con la ragazza dicendogli che non avrebbero recapitato la sua lettera. Questa notte, così, pare che il fidanzato di Anita si sia recato al di fuori della casa del GF con un megafono per gridare alla giovane quello che starebbe pensando.

Argomenti tabù e presunte strategie del Grande Fratello

Come se non bastasse, poi, sempre gli autori del Grande Fratello avrebbero dato precise disposizioni sulla faccenda e avrebbero deciso di nascondere quanto accaduto non menzionando minimamente la faccenda. Nella puntata del GF di questa sera, dunque, non dovrebbe essere affatto toccata la faccenda, ma per quale motivo?

Forse gli autori stanno cercando di fare di tutto per far nascere un flirt tra Anita e Alessio, per questo starebbero impedendo a Edoardo di “spezzarle” i passi? Naturalmente, per il momento, non ci sono conferme a riguardo, questa resta solamente una segnalazione, come tante che ne sono circolate fino a questo momento, che non ha ancora ricevuto conferma da parte di coloro che sono chiamati in causa.