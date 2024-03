In queste ore sta generando molto sgomento sul web un video in cui si vede Alessio Falsone raccontare a Greta Rossetti delle cose davvero interessanti. Nello specifico, il concorrente del Grande Fratello si è lasciato scappare di aver riportato ad Anita Olivieri alcune informazioni provenienti dall’esterno. Ecco che cosa è successo.

Ecco come Alessio Falsone ha infranto il regolamento del GF

Alessio Falsone ha infranto il regolamento del GF? Pare proprio di sì. I concorrenti non possono ricevere alcun tipo di informazione dall’esterno, a meno che non siano direttamente gli autori o Alfonso Signorini a darle. Gli inquilini entrati in casa in un secondo momento, però, sono in possesso di notizie che i veterani ignorano, pertanto, il rischio di lasciarsi sfuggire qualcosa di troppo è dietro l’angolo.

Dopo Stefano Miele, il quale fu punito finendo in automatico al televoto per aver commesso questo genere di errore, adesso è toccato ad Alessio Falsone. Il ragazzo, infatti, parlando con Greta Rossetti ha ammesso di aver svelato ad Anita Olivieri delle informazioni relative ai sondaggi e alle preferenze del pubblico da casa circa alcuni concorrenti del GF.

Alessio la passerà liscia? Sul web è protesta

Nel corso delle sue confessioni, Alessio ha detto che rimarrebbe molto male se uscisse Anita Olivieri giovedì prossimo, dato che si trova al televoto contro altre sei persone. Greta ha reputato improbabile tale ipotesi, ma Alessio ha replicato ammettendo di aver visto dei sondaggi, i quali sembrerebbero dare per sfavorita proprio la Olivieri, cosa che per lui è assurda.

Gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di commentare quanto accaduto, invitando gli autori del GF a prendere visione di questi filmati in modo da punire Alessio, proprio come accaduto tempo fa a Stefano. Falsone, infatti, ha compiuto esattamente la stessa cosa quindi, sarebbe davvero ingiusto se la dovesse passare liscia. Non resta che attendere per vedere se ci saranno provvedimenti.