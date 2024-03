Perla Vatiero si è lasciata andare ad uno sfogo questo pomeriggio nella casa del Grande Fratello. La ragazza ancora non riesce a capacitarsi della pessima figura fatta durante la puntata di ieri del programma. A causa dei messaggi in codice che lei, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono scambiati, infatti, adesso il rapporto con Mirko Brunetti sembra essere compromesso. La giovane ha avuto un crollo ma, nel frattempo, cosa starà succedendo al ragazzo fuori dalla casa?

Perla non accetta il pensiero di Mirko: lo sfogo al GF

Nella casa del Grande Fratello c’è stato un momento di sconforto per Perla Vatiero. La ragazza, infatti, confidandosi con Greta Rossetti ha fatto un mea culpa di come si è comportata. Dopo aver deciso di prendere le distanze da Alessio Falsone, infatti, la giovane ha detto di aver commesso una bambinata parlando in codice e cercando di capire se a lui piacesse lei.

La protagonista, però, ha specificato di aver agito in questo modo semplicemente perché spinta dalla curiosità, ma nulla di più. La giovane ha ribadito, per l’ennesima volta, di non mettere minimamente in dubbio quello che prova per Mirko a causa di tutto quello che è successo con Alessio. Proprio per questo motivo, Perla ha detto che non accetta l’idea che Brunetti si sia fatto di lei.

La Vatiero coccolata, Brunetti insultato

La ragazza è rimasta molto male per come è stata trattata da Mirko, anche se pare che durante la puntata di ieri del GF, dietro le quinte, i due si sarebbero incontrarti per parlare e per far in modo che la giovane tornasse in casa più serena. Ad ogni modo, se Perla sta ricevendo incoraggiamenti su tutti i fronti da parte dei suoi coinquilini, cosa starà succedendo a Mirko?

Dando un’occhiata al profilo Instagram del giovane, pare che in tanti si stiano scagliando contro di lui. Il suo ultimo post è stato preso d’assalto da tantissimi utenti, i quali hanno accusato Mirko di tirare fuori il peggio di Perla e di essersi comportato veramente male con lei. Inoltre, lui ha trascorso tanto tempo con Angelica Baraldi fuori dal GF, e adesso si permette di sindacare su Perla? A tutto questo si aggiungono insulti e parole molto forti a cui, però, al momento Brunetti non ha dato risposta.