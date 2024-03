Al termine della puntata del 4 marzo del Grande Fratello Perla Vatiero e Alessio Falsone hanno avuto un confronto. La vicinanza tra i due ha causato un netto allontanamento tra la giovane e Mirko Brunetti. Quest’ultimo, infatti, ieri è apparso davvero molto provato per quanto accaduto. Ad ogni modo, i due hanno voluto parlare apertamente di ciò che c’è tra loro ed hanno preso una decisione.

La delusione di Alessio Falsone dopo la puntata del GF

Cosa c’è davvero tra Alessio Falsone e Perla Vatiero? Se la risposta è “Solo una semplice amicizia”, per quale ragione, allora, sorge la necessità di parlare in codice nella notte sotto le coperte della faccenda? Ci sono un po’ di cose ambigue che non tornano, e che hanno fatto indignare Mirko Brunetti. Proprio per tale ragione, senza utilizzare metafore, stanotte i due concorrenti hanno deciso di parlarsi faccia a faccia in maniera diretta.

Alessio ha detto di essere rimasto un po’ male per il messaggio che è passato in studio. In base a ciò che è accaduto, infatti, pare sia emerso che Falsone sia la causa della nuova rottura tra Mirko e Perla, quando non è affatto così. Il giovane, infatti, ha chiarito di non nutrire nulla di più di un’amicizia per la Vatiero, in quanto rispetta la sua condizione sentimentale, e non vuole mettere i bastoni tra le ruote a nessuno.

La decisione di Alessio e Perla Vatiero sul loro rapporto

Durante il confronto, Alessio ha ammesso di essere rimasto un po’ deluso anche da Sergio D’Ottavi, il quale avrebbe potuto spiegare meglio la situazione, non facendo passare lui per quello che sta provando ad insinuarsi nel travagliato rapporto dei Perletti. Perla ha ascoltato con attenzione le parole del coinquilino, e poi ha ammesso di trovarsi d’accordo con lui, in quanto tra di loro non c’è nulla.

Alessio ha ribadito di vedere Perla come un’amica, sta di fatto che ha intenzione di vederla anche al di fuori del programma. La Vatiero, poi, ha svelato di aver sempre visto in Falsone dei principi. Dinanzi queste parole, il coinquilino l’ha interrotta e l’ha invitata a soffermarsi solo su questo. Perla, d’ora in avanti, dovrà tenere bene a mente questo come monito per avere la sicurezza che lui non ci proverà mai con lei, proprio in virtù dei principi che da sempre lo contraddistinguono. I due, così, hanno deciso di rimanere solo amici. Questo basterà a placare Mirko?