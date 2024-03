Lunedì 4 Marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Come sempre, la rubrica il meglio e il peggio di è pronta a concentrarsi sugli eventi più salienti dell’appuntamento, con particolare attenzione verso le news dell’ultima ora.

I rapporti tra i concorrenti sono cambiati. Alcuni meccanismi, a causa di fraintendimenti e discussioni, si sono spezzati. I gruppi continuano a essere una costante del reality show. Massimiliano Varrese, in particolare, durante gli ultimi giorni, ha generato grande disappunto. Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sembrano non riuscire a superare le loro divergenze e Mirko Brunetti ha fatto un passo indietro nei confronti di Perla Vatiero.

Grande Fratello 2023, le news dell’ultima ora: il meglio e il peggio di lunedì 4 marzo

Le puntate del Grande Fratello 2023 stanno diventando sempre più avvincenti. La situazione, di recente, è completamente cambiata. L’appuntamento del 4 Marzo ha dato spazio a dinamiche inaspettate e a questioni che hanno diviso il pubblico.

Massimiliano Varrese, in particolare, sembra non trovarsi più bene all’interno della Casa. Beatrice Luzzi, seppur meno bersagliata, fa fatica a trovare un punto di incontro con Grecia Colmenares. Il comportamento di Perla Vatiero, invece, sta lasciando tutti perplessi. Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Mirko Brunetti non sono ancora riusciti a capire le sue reali intenzioni.

Massimiliano Varrese sotto attacco: il rapporto con Letizia Petris

Massimiliano Varrese fino a qualche settimana fa era riuscito a ottenere parecchi consensi all’interno del Grande Fratello. Nonostante le critiche sui social network sempre più insistenti, la maggior parte dei suoi compagni di avventura condivideva con lui un rapporto sereno. Di recente, tutto è cambiato. Il furioso litigio con Paolo Masella e Letizia Petris ha aperto le porte a contrasti inaspettati.

L’attore ritiene di non aver ricevuto un trattamento corretto. Durante la puntata, ha affermato anche di aver provato a trovare un punto di incontro con la ragazza. Quest’ultima, però, si è decisa a parlagli solo poco prima della messa in onda dell’appuntamento. Letizia, inoltre, non sembra propensa a recuperare questa amicizia. A parer suo, ormai, il legame è definitivamente distrutto.

Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sempre più distanti: il confronto

Alfonso Signorini, nella puntata del 4 Marzo del GF 2023, è tornato a parlare di Beatrice Luzzi. L’attrice, insieme a Grecia Colmenares, è stata convocata in Super Led. Il conflitto, ormai, ha raggiunto il punto di non ritorno. L’ex dark lady di Vivere ha ammesso di non avere più alcuna intenzione di avvicinarsi alla sua compagnia di avventura.

Grecia, al contrario, ha voluto porre l’accento sul trattamento ricevuto. A parer suo, l’altra non fa altro che lanciarle sguardi ‘cattivi’. Beatrice ritiene che la sua interlocutrice non sia pericolosa per la finale. Il suo contributo all’interno della Casa, infatti, è praticamente nullo. Non fa altro che chiudersi in bagno e dedicarsi ai suoi trattamenti per il viso.

Questo confronto, alla fine, non ha portato a nulla di positivo. Le due donne hanno continuato a rimanere sulle reciproche posizioni, senza compiere alcun passo in avanti.

I dubbi di Mirko Brunetti: Perla Vatiero non lo convince

La situazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero non è affatto chiara. Sembrava che tra i due ci fosse stato un riavvicinamento. Adesso, però, le carte in tavola sono cambiate nuovamente. La ragazza, infatti, ha dimostrato un certo interesse nei confronti di Alessio Falsone. Lei ritiene che si tratti solo di un rapporto giocoso, ma Mirko non è affatto convinto. Al contrario, ha ammesso di essere davvero deluso dall’accaduto: “Ha fatto capire molto più di quello che crede. Se volevi togliermi dei dubbi non l’hai fatto“.