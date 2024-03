Durante la puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato l’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo mesi e mesi di tentativi per cercare di far riappacificare i “Perletti”, ieri in un attimo è stato distrutto tutto. Mirko, infatti, ha preso le distanze dalla concorrente a seguito della visione di alcuni filmati in cui la giovane palesava il suo interesse per Alessio Falsone adoperando delle metafore. Brunetti era molto provato, sta di fatto che si vocifera abbia lasciato lo studio del GF dopo il confronto, ma non è tutto. Ecco cosa è successo.

Cosa sarebbe successo nello studio del GF dopo il confronto tra Mirko e Perla

Mirko Brunetti e Perla Vatiero ieri si sono confrontati nello studio del GF. La giovane è stata messa alle strette dal conduttore Alfonso Signorini, sta di fatto che ha dovuto ammettere di aver usato delle metafore con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti per parlare di Mirko e di Alessio. Anche se, in un primo momento, la ragazza ha provato a far trapelare un’altra versione dei fatti per tutelarsi, il presentatore l’ha sgamata, così lei ha dovuto ammettere tutto.

Dopo tutto ciò, Mirko è entrato in studio ed ha ammesso di essere delusissimo da Perla. Il giovane ha svelato di essersi sentito preso in giro, sta di fatto che ha fatto mille passi indietro nei suoi riguardi. Al termine del confronto, infatti, i due non si sono neppure salutati. Brunetti era molto teso e nervoso, sta di fatto che pare abbia lasciato lo studio temporaneamente. L’influencer Amedeo Venza ha rivelato di aver scoperto che il ragazzo sia andato via furioso.

Brunetti sparito, la Vatiero si fa consolare in casa, commenti cancellati

Successivamente, poi, Mirko è riapparso in puntata, a dimostrazione del fatto che sembrerebbe essere rientrato. Sui social, però, non v’è traccia dell’ex gieffino, il quale è totalmente sparito. Oltre a questo, poi, c’è un’altra questione che sta generando un po’ di sgomento. Sempre Amedeo ha rilasciato alcuni commenti al di sotto della pagina ufficiale del GF, in cui ha scritto che la produzione, dopo aver fatto il possibile per unire i due ragazzi, è stata in grado di disunirli subito. Ebbene, questo commento è stato rimosso dagli autori.

In casa, invece, il clima è un po’ diverso. Perla sembra essere pentita per quanto accaduto, ma le sue amiche Greta Rossetti e Letizia Petris stanno facendo il possibile per rincuorarla. Entrambe, infatti, sono convinte che Mirko abbia reagito così solo perché ha ricevuto improvvisamente un cumulo di informazioni tutte insieme, quindi, non ha saputo come gestirle. La Rossetti ha addirittura ammesso di aver notato che il giovane fosse pallido, quasi come se stesse per svenire, quindi, non era lucido. Sarà davvero così o è davvero la fine dei Perletti?

la cosa della scarpa come ha detto perla è uno scivolone capisco benissimo la reazione di Mirko non hanno basi solide poi lui fuori lei dentro .. solo uniti possono superarequeste cose paure ma se non ci riusciranno rimarrà un grande affetto ma io vedo amore❤️#perletti ci credo pic.twitter.com/eU9Kkiv7yj — Jade🌹🤙 (@giada9821) March 5, 2024