Beatrice Luzzi proprio non ha digerito gli interventi fatti da Cesara Buonamici durante la puntata di ieri del Grande Fratello contro di lei. L’opinionista, infatti, ha attaccato l’attrice, accusandola di essere davvero troppo aggressiva nei riguardi di una ragazzi di 26 anni come Anita Olivieri. Questa mattina, dunque, la donna si è sfogata con Simona Tagli, la quale sembra essere una delle poche sue alleate. Quest’ultima, però, pare sia stata “tradita” durante la puntata di ieri del reality show. Ecco cosa è successo.

Le accuse di Beatrice contro Cesara Buonamici al GF

Stamattina i concorrenti del GF hanno continuato a confrontarsi in merito a quanto accaduto durante la scorsa puntata del programma. Beatrice Luzzi si è sfogata con Simona Tagli ed ha accusato Cesara Buonamici. Nello specifico, infatti, ha voluto provocare l’opinionista chiedendole lei come avrebbe reagito se in redazione fosse arrivata una ragazza di 26 anni ad insultarla e a lanciarle ingiurie contro. Cesara sarebbe rimasta davvero in silenzio e no avrebbe fatto nulla in virtù della differenza di età con suddetta ragazza?

Beatrice non crede minimamente che Cesara sarebbe rimasta in silenzio, pertanto, l’ha accusata di aver fatto un intervento alquanto fori luogo e insensato. Della stessa idea dell’attrice sono anche numerosi telespettatori della trasmissione, che sui social si stanno scagliando contro la giornalista, definendola come la peggiore opinionista della storia del Grande Fratello.

Bea: “Io vorrei domandare a Cesara: ma se gli arriva in redazione una ragazza di 26 anni che la insulta e ingiuria per mesi, lei non gli dice niente perché ha 26 anni?” La rossa ha proprio deciso di bruciare la sedia dell’opinionista 🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/4Fh9OiXPbK — Oltracotanza (@oltracotanza) March 5, 2024

La Luzzi ha tradito Simona Tagli? E l’affondo di Nina Soldano

Ad ogni modo, per fortuna che a supportare Beatrice Luzzi in casa c’è Simona Tagli, ma questa amicizia durerà davvero? Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato che durante la puntata di ieri del GF Beatrice avrebbe “tradito” Simona. In una precedente conversazione, infatti, le due si sarebbero accordate sul votare Greta Rossetti.

Al momento delle nomination, però, solamente Simona ha fatto il nome della ragazza mentre Beatrice ha optato per Grecia Colmenares. La Tagli vivrà tutto questo come un tradimento? Nel frattempo, Beatrice è stata attaccata anche da una nota attrice, ovvero, Nina Soldano, che interpreta Marina Giordano nella soap di Rai3 Un Posto al Sole. Quest’ultima si è scagliata contro di lei sui social per le accuse che ha mosso contro Grecia, ed ha reputato il suo comportamento davvero spregevole e inopportuno.

