Tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli si è venuto a creare un rapporto molto stretto all’interno della casa del Grande Fratello. In questi giorni, infatti, le due si sono confidate in merito a ciò che pensano di alcuni coinquilini e, durante queste chiacchierate, hanno fatto anche un accordo. Inoltre, Beatrice ha speso delle parole decisamente poco carine nei riguardi di Greta Rossetti, cosa che ha indignato profondamente la mamma della giovane. Ecco cosa è successo.

L’accordo tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli al GF

Beatrice Luzzi e Simona Tagli si sono lasciate andare ad alcune confidenze nella casa del GF. In particolar modo, l’attrice ha voluto manifestare il suo dissenso nei riguardi di Greta. La donna ha ammesso che, nel caso in cui al prossimo televoto eliminatorio dovesse uscire Massimiliano Varrese, lei nominerà Anita Olivieri. Nel caso in cui dovesse essere quest’ultima ad uscire, invece, allora nominerà Greta Rossetti.

Simona ha ascoltato con attenzione il discorso della sua coinquilina, e poi ha aggiunto di volersi accordare con lei, cosa peraltro vietata dal regolamento del programma. La Tagli, infatti, ha detto alla sua interlocutrice di accordarsi in questo modo, così anche lei avrebbe agito seguendo il ragionamento della coinquilina. A quanto pare, dunque, le strategie nella casa le fanno proprio tutti,. Ma non è accaduto solo questo.

Le durissime parole di Beatrice contro Greta Rossetti e la replica di sua madre

Nel corso della sessione di confidenze con Simona Tagli, infatti, Beatrice Luzzi ha sparato a zero contro Greta Rossetti. La donna ha detto delle cose molto forti sul suo conto. In particolar modo, ha accusato la ragazza di “volersi fare tutti nella casa“. La giovane sarebbe passata da Sergio D’Ottavi, a Marco Maddaloni, per poi arrivare a Federico Massaro, provocandoli tutti.

Le parole adoperate dalla concorrente hanno indignato profondamente alcuni utenti del web, tra cui la madre di Greta. Marcella Bonifacio, infatti, ha sbottato tra le sue Instagram Stories ed ha ammesso che al mondo esistano delle persone davvero cattive e meschine. Per fortuna, però, ci sono anche tanti individui buoni e puri come sua figlia. La donna ha accusato coloro i quali stanno spendendo delle parole così forti contro la Rossetti di essere dei “deviati mentali e squallide“.