Linea Verde Life è un programma nato nel 2016 come spin-off di Linea Verde. Nel corso del tempo, ha raggiunto un successo non indifferente. Le edizioni precedenti hanno visto una certa stabilità in termini di conduzione.

Tuttavia, a partire dalla successiva, le cose cambieranno. Nelle ultime ore sono stati rivelati i nomi delle due nuove presentatrici, ad eccezione di Federica De Denaro che rimarrà a capo della rubrica culinaria..

Il timone di Linea Verde Life passa sotto il controllo di due famose conduttrici: svelati i loro nomi

La sesta edizione di Linea Verde Life subirà importanti modifiche. Daniela Ferolla e Marcello Masi, infatti, lasceranno il posto a due conduttrici d’eccezione. Stando all’anteprima riportata da Davide Maggio, saranno Elisa Isoardi e Monica Caradonna a prendere in mano le redini della trasmissione.

Entrambe hanno una vasta esperienza nel mondo della televisione. La seconda, in particolare, ha già avuto modo di far parte della famiglia di Linea Verde grazie a Linea Verde Discovery, nato sempre come spin-off del format originale.

Le due donne, con racconti dettagliati e pieni di particolari, daranno vita alle bellezze paesaggistiche italiane. Come sempre, verrà dato ampio spazio a tutto ciò che riguarda l‘agricoltura, la biodiversità, l’energia sostenibile e la protezione dell’ambiente.

Quando guardare la sesta edizione di Linea Verde Life

Bisognerà attendere ancora un po’ per assistere all’arrivo di Elisa Isoardi e Monica Caradonna. La nuova edizione di Linea Verde Life, infatti, andrà in onda a partire dalla stagione autunnale. Il sabato di Rai 1, dalle 12.00 in poi, verrà animato dai racconti delle imperdibili caratteristiche del suolo italiano.