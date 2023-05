Il David di Donatello 2023 si è concluso presso i Lumina Studios di Roma. La 68° edizione ha incoronato vincitore duo belga Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh con Le otto montagne. Il film, uscito in Italia il 1 marzo 2022, vede protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che con entusiasmo hanno ricevuto il premio.

La cerimonia in diretta su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli, ha consegnato il settimo David di Donatello a Marco Bellocchio per la miglior regia di Esterno Notte. Per la medesima opera Fabrizio Gifuni ha ricevuto il premio come miglior attore. Ma scopriamo tutti i dettagli.

David di Donatello 2023, tutti i premi

In questa 68° edizione la Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano ha premiato per la prima volta Elodie, per la canzone Proiettili nel film Ti mangio il cuore, che ha replicato: “Non me l’aspettavo, non vinco mai”. L’ex di Amici ha dichiarato che per lei partecipare a quel film era già un premio ed è stata un’esperienza difficile da cui ha imparato molto. Scopriamo ora tutti i premi dei David di Donatello 2023.

