Andrea Belfiore e Joe Bastianich sono in questo momento in tv nel reality show Pechino Express 10. Insieme formano la coppia degli italoamericani: agguerritissimi, perfidi al punto giusto, ma anche capaci di grande trasporto verso le popolazioni che incontrano.

Al momento sono riusciti a rimanere in gara nonostante la grande competitività che si respira quest’anno, ma tutto può succedere e per contratto non possono spoilerare nulla. Al settimanale Chi però, Andrea ha raccontato come ha vissuto quest’esperienza nel programma televisivo, il primo della sua vita.

L’esperienza del viaggiatore: “Oggi siamo pieni di nuovi amici”

Andrea Belfiore è sicuramente uno dei sex symbol del reality show Sky, visibile in streaming su Now. Perfino Victoria Cabello, arrivata per una sola puntata come guest star, non ha potuto fare a meno di notare la sua bellezza. Tuttavia, questo non è l’unico tratto distintivo del concorrente: musicista, cuoco, aperto e simpatico, nel reality show si sta mostrando un avversario da temere e insieme a Joe Bastianich stanno sfoderando tutte le loro competenze e armi per conquistare un posto in finale.

Al settimanale Chi ha raccontato di aver vissuto insieme al giudice di MasterChef, Pechino nel modo giusto, arrivando a spogliarsi di tutto ciò che era prima per abbracciare la nuova avventura:

“Secondo me io e Joe lo abbiamo vissuto nel modo giusto, ascoltiamo, impariamo, ci siamo spogliati di quello che eravamo per immedesimarci davvero nelle vite di chi ci ha accolti: oggi siamo pieni di nuovi amici, musulmani, buddhisti, di tutte le tribù che abbiamo incontrato, di tutte le case in cui siamo stati… Ci siamo scambiati i numeri di telefono, ci scriviamo”.

Belfiore non nega la competitività che contraddistingue questo team di viaggiatori formidabile, ma ammette che la loro priorità non era la gara, bensì immergersi “nelle nuove realtà”. Sarà davvero così? Ai telespettatori attenti gli italoamericani sono sembrati tra i più competitivi in gara!