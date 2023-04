L’annuncio che stavamo aspettando da tempo è arrivato: la seconda stagione di The Ferragnez – La serie arriverà a brevissimo su Amazon Prime Video. A ufficializzarlo sono stati gli stessi Fedez e Chiara Ferragni sui loro profili social. Lo show originale sarà disponibile sulla piattaforma in streaming a partire dal prossimo 18 maggio 2023. Ma questa non è l’unica novità che hanno riservato i Ferragnez ai loro fan di tutto il mondo.

The Ferragnez – La serie: tutto sulla seconda stagione

Prime Video ha annunciato la data di uscita e svelato anche il poster ufficiale dello show non-fiction italiano The Ferragnez – La serie, che per la seconda stagione, riporta ancora una volta sullo schermo Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Come sempre racconteranno sia il loro mondo professionale che quello privato della loro famiglia. Se nella prima serie abbiamo visto il figlio Leone, in questa vedremo anche la secondogenita Vittoria.

La seconda stagione è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023. Dal 25 di maggio, invece, saranno disponibili gli ultimi tre episodi. Ma come vi stavamo già anticipando, The Ferragnez 2 non è l’unica novità.

Su Amazon Prime Video arriva anche The Ferragnez: Sanremo Special

Con l’annuncio ufficiale dell’imminente arrivo tra un mese della seconda stagione di The Ferragnez, Amazon Prima ha anche annunciato una novità assoluta ovvero: The Ferragnez: Sanremo Special. Si tratterà di un unico episodio molto speciale che debutterà dopo l’estate. Dovremo dunque attendere ancora un po’ prima di poterlo vedere ma è abbasta chiaro che e seguirà Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice di Amadeus al 73° Festival di Sanremo, prima volta in assoluto per l’imprenditrice digitale. E così chi deciderà di guardare questo speciale episodio di The Ferragnez, potrà vedere Chiara destreggiarsi tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e l’immancabile paura da palcoscenico.