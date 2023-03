Nel corso di questa settimana ci saranno dei nuovi appuntamento con il programma di Rai 2 intitolato Stasera C’è Cattelan. Alla guida, chiaramente, ci sarà sempre il presentatore Alessandro Cattelan, il quale ha preparato un parterre di ospiti d’avvero d’eccezione per cercare di allietare le serate del pubblico della rete. Vediamo nel dettaglio tutte le ospitate.

Ecco gli ospiti di Stasera C’è Cattelan del 21 e 22 marzo

I prossimi appuntamenti di Stasera C’è Cattelan sono ricchi di ospiti. Alessandro Cattelan, infatti, accoglierà nello studio persone del tutto diverse a seconda dei giorni. Per quanto riguarda la serata di martedì 21 marzo, ovvero quella di oggi, si darà spazio a: Elly Schlein, Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio e i Baustelle.

Tutti questi protagonisti intratterranno il pubblico rispondendo alle domande del conduttore, il quale spazierà dalla loro vita professionale a quella privata. Per quanto concerne la messa in onda che sarà trasmessa mercoledì 22 marzo, invece, vedremo che al centro dell’attenzione ci saranno due personaggi molto famosi. La prima è Alessia Marcuzzi, che recentemente è stata ospite anche a La TV dei 100 e Uno, programma condotto da Piero Chiambretti, e anche Max Biaggi.

Chi intervisterà Alessandro Cattelan giovedì 23 marzo

Anche loro, come i precedenti, si racconteranno senza filtri e risponderanno a tutte le domande poste dal conduttore. Infine,, per quanto riguarda l’appuntamento di giovedì 23 marzo 2023 di Stasera C’è Cattelan, gli ospiti saranno: Claudio Santamaria e Linus.

A seguire, poi, saranno chiamati in studio anche Nicola Savino e Matteo Curti. Si ricorda che l’appuntamento è, come sempre, in seconda serata su Rai 2. La puntata di martedì inizierà all’incirca alle 23:40. Quella di mercoledì, invece, dovrebbe cominciare verso le 23:45, mentre quella di giovedì avrà un inizio leggermente anticipato previsto alle 23:20.