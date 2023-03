Sbucato dal Passato è un film risalente al 1998. Alicia Silverstone prese parte alla pellicola nel ruolo di Eve Rustikoff, una commessa che perse il lavoro a causa di una sua buona azione. L’attrice, ospite alla ’90s Con, ha provato a rispondere alle domande di alcuni fan. Tra queste, una riguardava l’eventuale sequel del titolo di Hugh Wilson.

Ha rivelato che, in presenza di Brendan Fraser, reduce dall’Oscar per The Whale, sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa. Anche lui, infatti, nei panni del protagonista Adam, fu parte integrante del titolo precedentemente menzionato. Ha ammesso di essersi confrontata con lui durante il loro ultimo incontro. Hanno parlato delle difficoltà della vita e del modo in cui affrontare gli ostacoli:

Con Brendan? Farei qualsiasi cosa con Brendan. È stato molto divertente. Ho appena visto Brendan dopo aver vinto il suo Oscar ed è così carino. Abbiamo parlato nel suo discorso e di come attraversiamo tutti questi momenti davvero difficile e devi crescere ed è parte della vita e della lotta che ognuno di noi deve fare e poi guarda cosa gli è successo! Quindi sì, sarei felice di farlo.