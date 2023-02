Charles Xavier è uno degli iconici personaggi del mondo Marvel. Nelle pellicole cinematografiche, per il suo volto, è stato scelto Patrick Stewart. Nelle ultime ore, non si è fatto altro che parlare della sua possibile presenza nel terzo capito di Deadpool. È stato lo stesso attore a mettere la pulce nell’orecchio ai fan.

Durante le interviste promozionali per Star Trek: Picard, infatti, ha ammesso che i produttori del film gli hanno detto di rimanere in attesa: “Non so niente di più, davvero“. Ovviamente, queste parole fanno ben sperare. La morte del fondatore degli X-Men potrebbe sollevare qualche problema, però, la pellicola sarà ambientata anni prima rispetto agli accadimenti di Logan e quindi anche alla scomparsa del personaggio.

Si ricorda che Deadpool 3 è atteso nelle sale cinematografiche per il mese di novembre 2024. Nel frattempo, i primi due titoli possono essere recuperati su Disney+.

