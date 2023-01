Finalmente, la Warner Bros ha rilasciato l’annuncio che in tanti stavano aspettando. Si tratta della data di uscita di Batman: The Doom That Came to Gotham. Il film d’animazione, che vede il protagonista impegnato nella difesa della sua città, ha preso ispirazione da una serie a fumetti scritta da Mike Mignola e Richard Pace. I tre volumi hanno visto la luce tra il 2000 e il 2001. Nonostante si tratti da una storia vecchia, la curiosità attorno al titolo è davvero notevole.

La casa produttrice ha fissato il rilascio della pellicola per il 29 Marzo 2023. Essa non uscirà al cinema, ma sarà destinata al Blu-ray. Il trailer, rilasciato di recente, con i suoi disegni curati nei minimi dettagli, ha contribuito ad aumentare l’hype.