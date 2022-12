Selvaggia Lucarelli è stata duramente attaccata in queste ore. A scagliarsi contro di lei è stata una lettrice della rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv. La persona in questione ha scritto una lettera al giornalista in cui ha manifestato il suo dissenso su alcuni comportamenti assunti dalla giurata di Ballando con le stelle, specie in relazione al suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Vediamo cosa è emerso.

Il duro attacco contro Selvaggia Lucarelli

Una lettrice della rubrica di Alessandro Cecchi Paone ha scritto un duro affondo contro Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, nel corso della prima parte della finale di Ballando con le stelle si è molto sfogata con alcuni colleghi sul modo in cui hanno trattato il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Il suo atteggiamento è stato letto da molti come dettato da un netto conflitto di interessi.

La lettrice in questione, infatti, ha detto che Selvaggia sapeva perfettamente i rischi che avrebbe corso nel momento in cui il suo compagno avrebbe gareggiato a Ballando con le stelle. In seguito, poi, la persona in questione ha anche accusato Selvaggia di aver dimostrato in più occasioni di essere completamente inadeguata a ricoprire il ruolo di giurata in un programma come il talent show di Rai 1.

Anche Alessandro Cecchi Paone contro la giurata di Ballando con le stelle

Alessandro Cecchi Paone non ha potuto fare a meno di trovarsi in parte d’accordo con la disamina fatta dalla sua lettrice. Nello specifico, infatti, il giornalista ha detto di aver sempre difeso Selvaggia Lucarelli, tuttavia, in questa circostanza non può farlo. In effetti, la giurata di Ballando con le stelle si è messa in una posizione di conflitto di interessi trovandosi a giudicare le performance del suo compagno di vita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

C’è da dire, comunque, che Selvaggia non ha mai criticato la scelta di eliminare Lorenzo dal programma. La donna, piuttosto, si è scagliata contro alcuni giudizi, a suo avviso troppo rigidi, da parte Alberto Matano, Sara Di Vaira e Rossella Erra. Queste persone, infatti, non hanno agevolato in alcun modo Lorenzo dandogli sempre voti bassi e non dandogli mai Tesoretto e Salvacondotti.