Finalmente ci siamo: allo scoccare della mezzanotte di oggi, 12 luglio 2022, ha preso il via l’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day, uno degli eventi più attesi dell’anno dai clienti del colosso dello shopping online e dagli utenti sempre a caccia delle migliori offerte. Tra le innumerevoli proposte, non poteva mancare una vasta selezione di smart TV e in questa sede andremo a vedere le migliori dieci offerte rese disponibili da Amazon per gli utenti desiderosi di fare un upgrade del proprio sistema di home entertainment.

Se nei giorni scorsi ci avete seguiti con la dovuta attenzione, sapete già che il Prime Day è stato anticipato dall’interessante promozione dedicata ad Amazon Warehouse e dalla lunghissima lista di offerte (tutte già attive) sui prodotti dell’ecosistema di Amazon. Qualora ve le foste perse, potete recuperarle tramite i link precedenti, ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo dritti al punto.

Migliori dieci offerte sulle smart TV dell’Amazon Prime Day 2022

Come sicuramente sapete, le offerte che Amazon mette a disposizione ogni giorno sono quasi impossibili da comprendere in un solo articolo e durante eventi come il Prime Day il compimento di una simile impresa sarebbe pura utopia. Per questo motivo, anziché propinarvi una lista infinita, abbiamo deciso di selezionare per voi soltanto le dieci migliori offerte per smart TV dell’Amazon Prime Day 2022. Eccole:

Queste offerte, al pari di tutte le altre, sono valide dalla mezzanotte di oggi, 12 luglio 2022, fino alle ore 23.59 di domani (13 luglio), dunque, una volta trovata quella giusta, completate rapidamente l’acquisto per non correre il rischio di rimanere a mani vuote.

Se tra queste dieci offerte selezionate non avete trovato quella perfetta per voi e vi sentite in vena di mettervi personalmente alla ricerca di altre smart TV, oppure volete proprio cambiare categoria e spulciare tutte le occasioni dell’Amazon Prime Day 2022, al link seguente trovate la pagina ufficiale dell’evento, che vi ricordiamo essere riservato agli utenti Amazon Prime:

