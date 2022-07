Nella giornata di ieri, 8 luglio 2022, Euronics, una delle più note catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive con le offerte anche online, ha reso disponibile il nuovo volantino “il Sottocosto”, che comprende una grande varietà di offerte su prodotti tech, tra le quali spiccano anche numerose smart TV.

Insomma, dopo avervi presentato una selezione più ampia e variegata di offerte in un articolo dedicato su TuttoTech.net, in questa sede ci occuperemo solo ed esclusivamente di quelle relative alle smart TV.

“Il Sottocosto” di Euronics (per 10 giorni): info essenziali

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da Euronics in questa nuova promozione, andiamo a riassumerne in breve le informazioni principali.

Il Sottocosto di Euronics è disponibile anche sotto forma di volantino valido fino al 20 luglio, che potete consultare in formato virtuale a questo link. La promozione di nostro precipuo interesse, invece, presenta una validità più breve: gli sconti Sottocosto sono attivi da ieri e saranno validi soltanto per 10 giorni.

Infine, va ricordato che il rivenditore prevede anche la possibilità di pagamento a rate a tasso zero tramite Findomestic.

Offerte “il Sottocosto” di Euronics (per 10 giorni)

In questa sede, come detto, verranno prese in esame unicamente le offerte relative alle smart TV, tuttavia il Sottocosto di Euronics ne comprende anche tantissime altre su prodotti tecnologici delle categorie più disparate che potete trovare a questo link.

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte sulle smart TV facenti parte della promozione:

Queste e tutte le altre offerte per smart TV e non solo sono disponibili al link sottostante:

Offerte “il Sottocosto” di Euronics (per 10 giorni)

