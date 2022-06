Un po’ di giorni fa, Michelle Hunziker aveva annunciato di essere risultata positiva al covid-19, pertanto, è stata costretta ad abbandonare temporaneamente il suo ruolo di conduttrice di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. In questo periodo di assenza, la donna è stata sostituita da Valeria Graci, la quale è stata perfettamente in grado di adempiere all’incarico. Ad ogni modo, adesso Michelle è guarita, pertanto, è pronta a tornare in tv.

Michelle Hunziker torna a Striscia la notizia dopo il covid

Ottime notizie per Michelle Hunziker. La conduttrice, infatti, è risultata negativa all’ultimo tampone di controllo per rilevare la presenza di covid-19. La sua positività era stata riscontrata alcuni giorni fa, a seguito dei soliti test di routine che sono tenuti ad effettuare tutti i membri del mondo dello spettacolo.

Da quel momento in poi, Michelle si è dovuta sottoporre ad una quarantena obbligatoria. Le sue condizioni di salute, però, sono sempre state buone, sta di fatto che non pare abbia riscontrato dei sintomi particolarmente rilevanti. Ad ogni modo, ciò che conta è che adesso sia finalmente guarita, pertanto, è pronta a tornare a Striscia la Notizia.

Valeria Graci lascia il posto alla conduttrice titolare

In questi giorni di assenza, il suo posto al fianco di quello di Gerry Scotti è stato occupato da Valeria Graci, che già in passato ha fatto parte della trasmissione. Dal 214, infatti, la donna intrattiene il pubblico della trasmissione di Antonio Ricci con le sue esilaranti imitazioni. Sono famose quelle di Peppa Pig e di Ursula Von Der Leyen.

Ad ogni modo, anche nel ruolo di conduttrice se l’è cavata piuttosto bene, tuttavia, adesso lo scettro torna nelle mani della presentatrice titolare, ovvero, Michelle Hunziker. A partire dalla puntata di stasera, lunedì 16 maggio, di Striscia la Notizia, dunque, rivedremo la bionda e spiritosa conduttrice al suo solito posto.

