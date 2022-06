Mara Venier è legatissima a Domenica In. Nonostante gli anni passino, lei non riesce proprio a fare a meno del suo programma preferito. Visti gli ottimi ascolti, sembra che anche il pubblico la pensi allo stesso identico modo. Nelle ultime ore i fan sono in subbuglio per via di un annuncio fatto dalla bionda conduttrice. Stando alle sue parole, venerdì 27 maggio, in prima serata su Rai 1, ci sarà una puntata speciale della sua trasmissione dal titolo Domenica In Show.

Domenica In Show sbarca nel prime time di Rai 1: le parole di Mara Venier

È stata la stessa Mara Venier ad annunciare Domenica In Show durante il pomeriggio del 15 maggio. Considerando il titolo del programma, non è facile immaginare che esso possa andare in onda di venerdì, ma è ciò che accadrà. Lo scopo sarà quello di dare vita a una grande festa per mettere in evidenza il successo della trasmissione. Questa stagione, infatti, si è rivelata ricca di sorprese. Gli ospiti e le dinamiche trattate hanno saputo intrattenere gli spettatori come non mai.

Ci sono stante interviste mozzafiato, parole commoventi e tante risate; per festeggiare dunque questa stagione tv a fine maggio, precisamente venerdì 27 maggio, andrà in onda una puntata specialissima di Domenica in diffusa in prima serata

Non si sa ancora molto riguardo ai dettagli dello speciale. Sicuramente, verranno invitate personalità di spessore e molto famose nel mondo dello spettacolo.

Quale sarà il futuro di Domenica In?

Sembra che Mara Venier non abbia alcuna intenzione di abbandonare Domenica In. La puntata del 27 maggio servirà per evidenziare il lavoro svolto fino a questo momento, ma ci sarà un seguito. A partire dal prossimo anno, infatti, l’amata presentatrice tornerà nel suo studio per impugnare di nuovo lo scettro di uno dei programmi più seguiti di Rai 1.

Stefano Coletta, nei panni di direttore di Rai 1, ha fatto i più sinceri complimenti a Mara Venier. La sua capacità di far crescere un programma come Domenica In, infatti, è stata molto apprezzata:

Ti faccio i complimenti per i grandi ascolti che stai registrando. Anche Domenica In è vista da tanti ragazzi

In effetti, la trasmissione sta avendo un forte impatto anche sulle nuove generazioni. Sempre più giovani stanno imparando ad avvicinarsi a Mara Venier e a vedere in lei un importante punto di riferimento televisivo.