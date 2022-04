Cosa mi consigliate di vedere su Prime Video? A seguire l’elenco con le novità su film e serie TV in uscita da lunedì 4 a domenica 10 aprile.

Questa settimana riflettori accesi sul nuovo film Amazon Original Laura Pausini – Piacere di conoscerti, con protagonista la cantante italiana più famosa a livello internazionale, co-conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022. Da un’idea di Laura Pausini, la pellicola è diretta da Ivan Cotroneo (Un bacio, La kryptonite nella borsa). Il regista cura anche la scenografia insieme a Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra), mentre Gherardo Gossi (Le sorelle Macaluso, Diaz) è il direttore della fotografia. Laura Pausini – Piacere di conoscerti è una produzione Endemol Shine Italy.

Novità Prime Video: i film e le serie TV in uscita dal 4 al 10 aprile

Ecco un riepilogo delle novità Prime Video in uscita nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 aprile. Da oggi fino a domenica prossima debutteranno in catalogo tre nuovi film, tra cui appunto l’attesissimo Laura Pausini – Piacere di conoscerti. Non si segnalano invece novità nel catalogo delle serie TV: gli amanti delle serie televisive dovranno attendere lunedì 11 aprile, quando sulla piattaforma di video streaming di proprietà di Amazon usciranno la prima e la seconda stagione di Condor.

Film

Freaks Out – Film in uscita lunedì 4 aprile

Laura Pausini Piacere di conoscerti – Film originale in uscita giovedì 7 aprile

La cena delle spie – Film in uscita venerdì 8 aprile

Quale film guardare su Prime Video questa settimana? Complessivamente sono previste tre nuove uscite, ognuna a modo suo importante: Freaks Out, Laura Pausini – Piacere di conoscerti e La cena delle spie.

Freaks Out – Dal 4 aprile

Freaks Out è un film del regista Gabriele Mainetti, uno degli artisti italiani più acclamati tra quelli della nuova generazione, che per il suo primo lungometraggio, Lo chiamavano Jeeg Robot, ha ottenuto 16 nomination e vinto 7 statuette ai David di Donatello 2016. Il suo nuovo film è ambientato nella seconda guerra mondiale e racconta le vicende che ruotano attorno al Circo Mezzapiotta, di proprietà dell’ebreo Israel. Nella programmazione degli spettacoli figurano quattro freaks: Mario, un nano con ritardo mentale, Fulvio, affetto da ipertricosi, Cencio, un albino, e Matilde, in grado di folgorare chiunque la tocchi. Il film, presentato per la prima volta alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha vinto il Leoncino d’oro e il Premio Pasinetti, tra le altre cose. Nel cast figurano Claudio Santamaria (Fulvio), Aurora Giovinazzo (Matilde), Pietro Castellitto (Cencio), Giancarlo Martini (Mario) e Giorgio Tirabassi (Israel).

Laura Pausini – Piacere di conoscerti – Dal 7 aprile

Giovedì 7 aprile uscirà su Amazon Prime Video l’attesissimo Laura Pausini – Piacere di conoscerti. L’idea alla base del lungometraggio, che ha per protagonista la star musicale italiana più conosciuta a livello internazionale, nasce dopo un incontro tra la Pausini e Amazon Studios, la casa di produzione sussidiaria del colosso Amazon. Inutile nascondere come le aspettative sul film siano altissime. A conferma della bontà del progetto spicca il nome di Ivan Cotroneo, tra le firme più autorevoli del cinema italiano. Prima di dirigere Laura Pausini, lo scrittore, sceneggiatore e regista napoletano ha diretto all’esordio Luca Zingaretti, Valeria Golino e Cristiana Capotondi in La kryptonite nella borsa (2011), e in seguito Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani e Leonardo Pazzagli nella pellicola Un bacio, scritta insieme alla sceneggiatrice Monica Rametta. Con quest’ultima aveva scritto anche la sceneggiatura del primo film (La kryptonite nella borsa, ndr).

Lo scorso 17 marzo, giornata in cui ricade l’anniversario dell’Unità d’Italia, Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Laura Pausini – Piacere di conoscerti. Il video, che condividiamo qui sotto, dura un minuto esatto e anticipa quelli che saranno i temi affrontati nel lungometraggio del regista Ivan Cotroneo.

La cena delle spie – Dall’8 aprile

Ventiquattro ore dopo l’uscita di Laura Pausini – Piacere di conoscerti, il catalogo dei film di Prime Video si arricchirà della presenza de La cena delle spie (All the old knives). Nello stesso giorno di uscita sulla piattaforma streaming, la pellicola debutterà anche nelle sale cinematografiche. La cena delle spie, basato sull’omonimo romanzo di Olen Steinhauer, ha per protagonisti gli attori Chris Pine e Thandiwe Newton, rispettivamente un agente della CIA e una sua ex collega. In passato i due erano stati amanti. Il film è un avvicinente thriller, con al centro una storia di spionaggio che coinvolge più nazioni di continenti diversi, dall’Austria alla California, passando per l’Inghilterra. Ed è proprio in California che l’agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) si ricongiunge con l’ex collega ed ex amante Celia Harrison (Thandiwe Newton): riusciranno i due a mettere da parte il passato per scovare una pericolosa talpa che si cela tra i loro vecchi colleghi? Oltre a Chris Pine e Thandiwe, del cast di attori de La cena delle spie fanno parte anche Jonathan Pryce (I due papi) e Laurence Fishburne (Matrix).

Di seguito il trailer ufficiale de La cena delle spie (All the old knives), pubblicato dagli account social di Amazon Prime Video lo scorso 13 marzo.