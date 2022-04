L‘oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile sarà caratterizzato da tante novità. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali verrà fortemente influenzata dai transiti dei pianeti. Ci sarà chi dimostrerà di essere in possesso di talenti inaspettati e chi farà tutto per il partner.

Nel dettaglio, il Cancro, la Bilancia e il Sagittario saranno molto attivi, mentre il Toro, la Vergine e i Pesci avranno bisogno di un piccolo incoraggiamento. I Gemelli e il Leone affronteranno tutto con forza, mentre l’Ariete e l’Acquario saranno molto creativi.

Per avere una visione più dettagliata dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile: dall’Ariete al Cancro

Ariete: darete libero sfogo alla vostra creatività. Deciderete di sfruttare i vostri talenti per dare vita a una professione tutta vostra. Anche se la strada sarà difficile da percorrere, vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Non sarà il momento giusto per una nuova relazione sentimentale, ma potrebbero nascere delle belle amicizie. Film consigliato: Quello che tu non vedi (Prime Video).

Toro: non avrete voglia di rimanere da soli. Sentirete il bisogno di avere accanto persone oneste e leali. Il loro affetto vi farà sentire molto meglio. Purtroppo, le difficoltà della settimana potrebbero causarvi un elevato livello di stress. I vostri hobby preferiti vi aiuteranno a distrarvi. Film consigliato: Dalla mia finestra (Netflix).

Gemelli: sarete travolti da un’ondata di energia positiva. Vi relazionerete serenamente con il prossimo, cercando di enfatizzare i vostri punti di forza e di nascondere le debolezze. Ci sarà, però, chi riuscirà ad andare oltre alle barriere che avete costruito. Film consigliato: Gone Girl (Prime Video).

Cancro: sarà una settimana molto entusiasmante. Userete la vostra energia per trarre il meglio dal lavoro. Gestirete situazioni difficili da risolvere e darete un reale contributo alla risoluzione di eventuali problemi. In amore, il partner sarà molto fiero di voi e non avrà alcun timore di dimostrarvi tutto il suo affetto. Film consigliato: Red notice (Netflix).

4-10 aprile, oroscopo settimanale: dal Leone allo Scorpione

Leone: non amerete scendere a compromessi. Preferirete seguire il cuore e appellarvi al vostro coraggio. Questo vi consentirà di affrontare la quotidianità in modo dinamico. Farete affidamento sulle persone care, ma senza pretendere che siano loro a risolvere i vostri problemi. Il vostro spirito di iniziativa vi sarà di grande aiuto. Film consigliato: #ScrivimiAncora (Prime Video).

Vergine: sarà una settimana molto impegnativa. Dovrete affrontare situazioni che metteranno a dura prova la vostra emotività. Le persone care proveranno a starvi accanto, ma non tutte saranno in grado di gestire la situazione. L’oroscopo vi consiglia di non fargliene una colpa, ma di cercare di comprenderli. Film consigliato: Un tavolo per due (Prime Video).

Bilancia: sarete caratterizzati da un’irrefrenabile curiosità. Riuscirete a coinvolgere anche le persone più schive perché saprete sempre cosa dire. Potrebbero esserci delle importanti novità dal punto di vista sentimentale, ma dovrete fare la prima mossa. Una sorpresa inaspettata potrebbe movimentare la settimana. Film consigliato: Nella bolla (Netflix).

Scorpione: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. Ci saranno dei momenti in cui andrete molto d’accordo e altri che vi spingeranno a chiedere un periodo di pausa. Questa situazione altalenante inciderà negativamente sul vostro umore. La cosa fondamentale sarà cercare di non isolarvi dal resto del mondo. Film consigliato: Green Book (Netflix).

Oroscopo e profili zodiacali dal 4 al 10 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete voglia di rimanere in panchina. Sentirete il bisogno di esporvi e di far ascoltare la vostra voce. La maggior parte delle persone sarà disposta ad ascoltarvi e a darvi una possibilità. Il partner dimostrerà di essere molto fiero di voi. I suoi gesti, infatti, saranno caratterizzati da un profondo trasporto emotivo. Film consigliato: Io rimango qui (Prime Video).

Capricorno: tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Per voi, sarà molto dura mantenere inalterato il tono della voce. La rabbia, infatti, potrebbe prendere il sopravvento sulla lucidità. L’oroscopo vi consiglia di provare a praticare un hobby rilassante, come la scrittura o lo yoga. Potreste avere degli ottimi benefici. Film consigliato: Un piccolo favore (Netflix).

Acquario: amici e parenti rimarranno estremamente stupiti dalle vostre doti. Non avrete bisogno di nessun aiuto per creare, dal nulla, qualcosa di nuovo. Il partner potrebbe chiedervi di essere maggiormente presente nella vita di coppia. Il vostro distacco, infatti, inizierà a pesare sulle dinamiche del rapporto. Film consigliato: Girl Power (Netflix).

Pesci: avrete poca fiducia in voi stessi. Tenderete a tornare sempre sulle stesse decisioni perché non avrete il coraggio di andare avanti. Questo vi renderà anche molto timorosi sul posto di lavoro. Gli amici saranno un ottimo punto di riferimento per voi, ma anche il partner cercherà di fare del suo meglio per sistemare le cose. Film consigliato: Cosa mi lasci di te (Prime Video).