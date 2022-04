Tommaso Zorzi ha recentemente compiuto gli anni ed i festeggiamenti sono stati davvero esplosivi. Ospiti tantissimi ex compagni della casa e molte persone dello show business: Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis, Ivana Spagna, Chiara Biasi e tanti altri. Ma c’era un grande assente: il giornalista Gabriele Parpiglia, esperto di gossip e tv, e un tempo ritenuto grande amico del vincitore del Grande Fratello Vip.

Un assenza che non è passata inosservata, visto che il giornalista ha commentato sui social la festa e ne è nato un vero e proprio scontro su Twitter.

Gabriele Parpiglia contro Tommaso Zorzi: che cos’è successo

Quando i follower attentissimi hanno notato l’assenza del giornalista di Chi, hanno subito chiesto spiegazioni al diretto interessato che si è affrettato a spiegare che in realtà è stato invitato dallo stesso Zorzi, ma che ha deciso di non essere presente perché questo non è un periodo per grandi party. Gabriele Parpiglia è estremamente preoccupato per la guerra in Ucraina e inoltre, sui social ha sempre mostrato grande attenzione per le misure anticovid. Sicuramente non ha voluto esporsi ad una situazione così sociale con tante persone come la festa. Ma la discussione sui social non è finita qui.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Infatti i fan del vincitore del GF VIP 5 hanno fatto notare che non fosse il caso di commentare così il party del suo amico e che se fosse tanto preoccupato dalla situazione mondiale, non dovrebbe nemmeno partecipare ad una serie estera come sta facendo ora.

“Io lecchino? Al massimo il contrario!”

La reazione del giornalista non ha lasciato indifferenti i fan che hanno avuto uno scambio serrato con il giornalista, da cui sono emersi incredibili dettagli. Infatti quando è stato accusato di essere il “lecchino” del vippone, il giornalista ha replicato:

“Io lecchino? Tesoro al massimo il contrario. Io ci sono da vent’anni e passa”.

E ha aggiunto che l’influencer non è furbo, come gli altri credono.

Gabriele Parpiglia: le denunce

Ma a quanto pare c’è della ruggine tra il giornalista e Tommaso Zorzi, tanto che il primo arriva addirittura a parlare di tribunali per risolvere questioni ignote al grande pubblico. Parpiglia promette che prossimamente spiegherà che cos’è è accaduto tra lui e il presentatore di Drag Race Italia.

La replica di Tommaso Zorzi

Il vippone, dopo il party ha commentato quanto accaduto con il suo solito stile molto tagliente, ma il Parpiglia non ha mancato di replicare. Ecco cos’ha scritto su Twitter il festeggiato:

La festa di ieri mi ha fatto capire la mia grande fortuna qual è: una folla di amici e parenti pronti a sostenermi a prescindere. E io a sostenere loro. Fai del bene e ricevi del bene. Il resto è aria fritta e tempo perso. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) April 3, 2022

Il giornalista, immediatamente sotto il suo post ha scritto un pungente commento:

“Secondo me sarà aria stupefacente. Ho questa idea. Magari sbaglio. Magari no. Stupefacente“.

Insomma, la situazione tra i due è piuttosto tesa.