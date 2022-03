Da giovedì 31 marzo, su Rai1, tornerà Don Matteo 13. I telespettatori, però, dovranno dire addio a Terence Hill. L’attore intervenuto in collegamento a Che Tempo che Fa ha ammesso che è stata una scelta dolorosa ma obbligata.

Don Matteo, perché Terence Hill ha lasciato la fiction?

Per ben 12 stagioni, Terence Hill ha indossato i panni di Don Matteo nell’amata serie televisiva di Rai1. In occasione della 13^ stagione, però, l’attore ha deciso di appendere al chiodo la tonaca. Su 10 episodi, l’attore di Venezia sarà presente solamente in quattro.

Intervenuto in collegamento da Malibù nel programma Che Tempo che Fa, Terence Hill ha svelato i motivi dell’addio:

“Non posso rinunciare alla mia famiglia e ad andarla a trovare”.

Il diretto interessato ha confidato che si è trattata di una scelta dolorosa, ma obbligata. Come spiegato da Terence, l’attore aveva chiesto di girare solamente quattro film all’anno per Don Matteo, ma la Rai ha rigettato la richiesta. Dunque, Hill non ha potuto fare altro che lasciare la serie per godere dell’affetto della sua famiglia.

Girare 10 episodi di Don Matteo avrebbe portato l’attore a stare lontano un anno dalla famiglia che si trova a Malibù.

"Quando faccio un film o Don Matteo, devo rinforzarmi per tutta la lunga giornata…quindi a metà mattina ci sono i due metà panini che mi faccio da solo a casa!" Terence Hill a #CTCF pic.twitter.com/AHqSjzhSKb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 27, 2022

Il passaggio di testimone a Raoul Bova

In collegamente con Fabio Fazio, Terence Hill ha raccontato un retroscena inedito su Don Matteo. Stando a quanto riferito dall’attore, in più occasioni gli sceneggiatori volevano portare in scena il passato di Don Matteo:

“Hanno avuto la tentazione di mandarmi una sorella”.

Per quanto riguarda il passaggio di testimone a Raoul Bova, Terence Hill è convinto che l'”erede” farà molto bene. Come rivelato dall’82enne, Don Massimo ha un passato da raccontare, a differenza sua, che terrà incollati i telespettatori.

Le parole di Nino Frassica

Prima che Terence Hill chiudesse il collegamento, è intervenuto dallo studio Nino Frassica. Il comico e attore in Don Matteo ricopre il ruolo del Maresciallo Cecchini. A Che Tempo che Fa, l’attore siciliano si è detto ottimista su un ipotetico ritorno di Don Matteo:

“Resta sempre con noi, mica è morto”.

Insomma, Nino Frassica è convinto che Terence Hill tornerà con qualche apparizione nelle prossime stagioni anche se non da protagonista principale.

