Cosa mi consigliate di vedere su Netflix? A seguire la lista completa delle novità su film e serie TV in uscita su Netflix da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile.

Sarà una settimana ricca di novità per il catalogo Netflix, su tutte il film originale Grandine e i primi episodi della nuova serie televisiva L’Ultimo Bus del Mondo, oltre a tanti documentari e un format innovativo come Trivia Quest, il primo quiz interattivo quotidiano della piattaforma streaming statunitense. Ma andiamo con ordine: è arrivato il momento di scoprire tutte le uscite di questa settimana.

Novità Netflix: i film e le serie TV in uscita dal 28 marzo al 3 aprile

Di seguito l’elenco completo delle novità Netflix in uscita nella settimana da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Film

Grandine – Film originale Netflix in uscita mercoledì 30 marzo

Diomedes Diaz: la fama, il mistero e la tragedia – Film documentario originale Netflix in uscita mercoledì 30 marzo

Apollo 10 e mezzo – Film originale Netflix in uscita venerdì 1° aprile

Celeb Five: dietro le quinte – Film documentario originale Netflix in uscita venerdì 1° aprile

Nella Bolla – Film originale Netflix in uscita venerdì 1° aprile

Serie TV

Thermae Romae Novae – La prima stagione dell’anime originale Netflix in uscita lunedì 28 marzo

Johnn Hallyday: una leggenda del rock – Docu-serie originale in uscita martedì 29 marzo

Super PupZ – La prima stagione della serie originale Netflix in uscita giovedì 31 marzo

L’Ultimo Bus del Mondo – La prima stagione in uscita venerdì 1° aprile

Trivia Quest – La prima stagione in uscita venerdì 1° aprile

L’arte di organizzare la casa – La seconda stagione in uscita sabato 2 aprile

Che serie guardare su Netflix? Novità dal 28 marzo al 3 aprile

Ti stai domandando quale serie TV guardare su Netflix questa settimana? Tra le principali novità fino al 3 aprile ti suggeriamo di dare la precedenza alla prima stagione de L’Ultimo Bus del Mondo e all’innovativo Trivia Quest, soprattutto se in precedenza hai già giocato al popolarissimo gioco mobile a cui si ispira.

L’Ultimo Bus del Mondo – Dal 1° aprile

Venerdì 1° aprile uscirà su Netflix la prima stagione dell’avventurosa eco-favola L’Ultimo Bus del Mondo, ideata dallo sceneggiatore e attore Paul Neafcy con alle spalle la casa di produzione britannica Wildseed Studios. La serie televisiva L’Ultimo Bus del Mondo segue le vicende di un gruppo di giovani studenti in gita scolastica, divenuti eroi per caso quando sul pianeta si abbatte un apocalisse che mette a serio rischio la sopravvivenza del genere umano. Protagonisti in negativo i cosiddetti globi geniali, costruiti per ripulire l’ambiente ma che alla fine hanno eliminato milioni di persone in tutto il mondo.

Trivia Quest – Dal 1° aprile

Nello stesso giorno di uscita de L’Ultimo Bus del Mondo, uscirà la prima stagione di Trivia Quest, il quiz interattivo di Netflix basato sul famosissimo Trivia Crack, uno dei giochi più scaricati sui dispositivi mobili. Più che una serie televisiva, Trivia Quest è una serie di quiz giornalieri e interattivi del colosso statunitense di streaming. Il pubblico dovrà aiutare Willy a salvare la popolazione di Trivialand dal cattivo di turno, il malvagio Rocky, il cui obiettivo è di impossessarsi della conoscenza del mondo. Ogni giorno sarà disponibile un nuovo episodio, ciascuno dei quali prevede 24 domande (12 standard e 12 difficili) su storia, scienza, geografia, arte, intrattenimento e sport.

Che film guardare su Netflix? Novità dal 28 marzo al 3 aprile

Se anziché le serie TV ami guardare i film, tra le principali novità Netflix di questa settimana si annoverano Grandine e Apollo 10 e mezzo.

Grandine – Dal 30 marzo

A partire da mercoledì 30 marzo su Netflix sarà disponibile in catalogo il film Grandine, che racconta la storia di Miguel Flores, un celebre meteorologo della TV argentina. Dopo innumerevoli apparizioni sul piccolo schermo, la vita del meteorologo è destinata a cambiare all’improvviso quando su Buenos Aires si abbatte una grandinata apocalittica. In un amen, Miguel Flores diventa il nemico pubblico numero uno della capitale argentina: la rabbia della popolazione è tale da costringerlo a scappare. Il suo viaggio a ritroso ha per destinazione finale Cordoba, la città dove è nato e cresciuto prima di diventare una star del piccolo schermo grazie alle previsioni meteo.

Apollo 10 e mezzo – Dal 1° aprile

Venerdì 1° aprile è attesa inoltre l’uscita del film originale Netflix Apollo 10 e mezzo. Come suggerisce il titolo della pellicola, al centro del racconto c’è lo primo storico viaggio sulla Luna. La narrazione della pellicola prevede due prospettive diverse: da un lato l’entusiasmo degli astronauti e della torre di controllo della missione per un’impresa prima soltanto sognata nei libri di scienza; dall’altra parte il sogno di un bambino che abita a Houston, nel Texas, di diventare un giorno anche lui un astronauta. Il film si ispira alla vita del suo stesso regista, lo statunitense Richard Linklater, che ai Premi Oscar 2015 per il film Boyhood ha ottenuto 6 candidature, tra cui quella per il miglior film e il miglior regista.

Ti potrebbe interessare anche: Cosa guardare su Netflix a marzo? Tutte le novità tra film, serie TV e originals