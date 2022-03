Vi siete persi Matrix Resurrections? Niente paura. Questo week end potrete recuperare subito.

Il quarto capitolo della saga è arrivato nelle sale cinematografiche italiane a Gennaio 2022, dieci giorni dopo il debutto americano. Ha subito attirato l’attenzione del pubblico, incassando 2.6 milioni di euro. Ora finalmente è disponibile anche in streaming. Scopriamo come e dove vedere Matrix Resurrections.

Dove vedere Matrix Resurrections

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt sono i protagonisti del quarto capitolo della saga di Matrix. Neo è tornato, ma tutto è cambiato. Se vuoi scoprire che cos’è successo, non puoi perderti il film uscito al cinema a Gennaio. Ma dove vedere Matrix Resurrections in streaming in Italia? Il film Matrix Resurrections è disponibile in streaming su Prime Video ad un conveniente prezzo di noleggio. Approfitta dell’offerta!

Matrix Resurrections, il trailer

Ecco il trailer di Matrix Resurrections, dove si possono ammirare le ambientazioni innovative del film: