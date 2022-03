Cosa mi consigliate di guardare su Amazon Prime Video dal 21 al 27 marzo? Ecco tutte le novità su film, serie TV e anime in uscita su Prime Video a fine mese.

Cinque nuovi film e tre anime: questa la proposta di Amazon a tutti i suoi abbonati. Tra le prime visioni in evidenza i film 3/19 e Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini, entrambi in uscita a inizio settimana. Sono due anche le nuove serie che andranno ad arricchire il catalogo Prime Video: i fan della serie animata Bleach potranno guardare i nuovi episodi della decima e undicesima stagione, mentre tutti coloro che sono affezionati all’anime Naruto potranno rivederlo sulla piattaforma di video streaming di proprietà di Amazon a partire da questa settimana.

Novità Amazon Prime Video: i film e le serie TV in uscita dal 21 al 27 marzo

Di seguito il riepilogo delle novità Amazon Prime Video della settimana da lunedì 21 a domenica 27 marzo. Ecco i nuovi film e le nuove serie in uscita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Film

The Unhealer – Il potere del film – film in uscita lunedì 21 marzo

Kin – film in uscita lunedì 21 marzo

Solo cose belle – film in uscita martedì 22 marzo

3/19 – film in uscita martedì 22 marzo

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini – film in uscita mercoledì 23 marzo

Serie TV

Bleach – decima e undicesima stagione della serie animata in uscita venerdì 25 marzo

Naruto – prima e seconda stagione della serie animata in uscita sabato 26 marzo

Che serie guardare su Amazon Prime Video? Le novità dal 21 al 27 marzo

Quali serie guardare su Amazon Prime Video questa settimana? I titoli che ti proponiamo sono Bleach e Naruto.

Bleach. Decima e undicesima stagione dal 25 marzo

La novità più importante è segnata dall’uscita della decima e undicesima stagione della serie animata Bleach, le cui prime nove stagioni sono approdate in Italia su Prime Video a partire dal 26 aprile 2021. L’ottava e la nona stagione sono state aggiunte al catalogo lo scorso 25 febbraio. A distanza dunque di un mese esatto, debutteranno anche le stagioni numero 10 e 11. Bleach, tratta dall’omonimo manga giapponese dell’autore Tite Kubo, racconta le avventure di Ichigo Kurosaki, determinato a proteggere dalle forze oscure le anime che risiedono nell’aldilà. La nona e la decima stagione sono in uscita venerdì 25 marzo.

Naruto. Prime due stagioni dal 26 marzo

Da non perdere anche il debutto su Prime Video delle prime due stagioni di Naruto. A differenza di Bleach, gli episodi dell’anime diretto da Hayato Date, ispirati all’omonimo manga dell’autore Masashi Kishimoto, non sono una novità assoluta per il pubblico italiano. Infatti, Naruto è stato trasmesso la prima volta in Italia il 5 settembre 2006 su Italia 1, con le repliche in onda sui canali Hiro e Italia 2. L’anime Naruto racconta le vicende del giovane ninja Naruto Uzumaki, e del suo processo evolutivo attraverso cui sogna di diventare il ninja più forte del villaggio, guadagnandosi così il titolo di kage. Le prime due stagioni usciranno sabato 26 marzo.

Che film guardare su Amazon Prime Video? Le novità dal 21 al 27 marzo

Se alle serie preferisci i film, tra le nuove uscite su Amazon Prime Video della settimana segnaliamo le prime visioni di 3/19 e Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini.

3/19. Dal 22 marzo

L’ultimo film del regista italiano Silvio Soldini, fratello del noto velista Giovanni Soldini, racconta la storia dell’avvocata Camilla, interpretata dall’attrice Kasia Smutniak). Camilla cura gli interessi legali di una multinazionale, sposando appieno la causa del lavoro. Il suo è un impegno a 360 gradi e non conosce pause durante la settimana. Ecco, è proprio questo il problema: la donna si isola a tal punto dal resto della realtà da sottovalutare i problemi che affligono la figlia adolescente. A riportarla sui giusti binari sarà, suo malgrado, un incidente stradale.

Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini. Dal 23 marzo

Non sai ancora cosa guardare su Amazon Prime Video nella settimana dal 21 al 27 marzo? Un altro titolo che merita la tua attenzione è Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini, spin-off della serie di film d’azione G.I. Joe. La pellicola, diretta dal regista tedesco Robert Schwentke, narra le vicende del solitario Snake Eyes. La critica ha speso belle parole nei suoi confronti, mettendolo a confronto con il precedente sequel, nonostante l’accoglienza un po’ tiepida del pubblico italiano nelle sale cinematografiche la scorsa estate.