Lunedì 21 marzo andrà in onda il quarto e ultimo appuntamento con Vostro Onore, la nuova serie di Rai 1 di Alessandro Casale. In tale occasione, andranno in onda gli ultimi due episodi della stagione, il numero sette e il numero otto. Ci troviamo all’epilogo, pertanto, molti nodi verranno al pettine e Vittorio si troverà a dover prendere una decisione inattesa.

Vostro Onore anticipazioni episodio numero 7: Vittorio e Matteo scappano

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Vostro Onore, che andrà in onda sempre su Rai 1 lunedì 21 marzo, rivelano che nell’episodio numero sette vedremo Matteo profondamente in difficoltà. Il ragazzo, infatti, verrà trattenuto da Danti, Sara e Orlando, ma lui riuscirà a fornire una spiegazione plausibile in grado di giustificare la sua presenza nella stanza di Diego Silva.

Ad ogni modo, la sua versione dei fatti non riuscirà a convincere pienamente Sara. Vittorio, dal canto suo, riuscirà a gettare ombre sui rapporti tra l’ispettrice e Miguel, il quale verrà sottoposto ad un interrogatorio, i cui risultati, però, non porteranno a nulla di nuovo. Per Vittorio e Matteo, dunque, comincerà a mettersi piuttosto male. Per tale ragione, ai due non resterà altra scelta se non quella di andare all’estero.

Spoiler puntata numero 8: Vittorio dinanzi una decisione importante

Per quanto riguarda l’episodio numero otto, invece, vedremo che esso comincerà con l’interrogatorio di Maddalena. Quest’ultima farà di tutto per coprire Vittorio, ma riuscirà nel suo intento? Ad un certo punto, poi, Matteo deciderà di presentarsi in commissariato in compagnia di sua nonna Anita. Messo con le spalle al muro da suo padre, dunque, il giovane racconterà tutta la verità al padre.

Nella parte conclusiva dell’episodio, poi, vedremo che Vittorio si troverà di fronte un bivio. L’avvocato dovrà prendere una decisione molto importante che riguarderà la sua carriera professionale. In particolare, dovrà scegliere se accettare la carica di Presidente del Tribunale oppure no.