Milly Carlucci si è raccontata sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha dedicato un ampio spazio a Il Cantante Mascherato. Come spiegato dalla 67enne, c’è un modo per tenere “segrete” le identità dei personaggi in gara.

Il retroscena su Il Cantante Mascherato

Il prossimo 25 marzo 2022, su Rai1, è prevista la finale de Il Cantante Mascherato. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha spiegato che oltre a lei solamente 10 persone sono a conoscenza di chi si cela dietro le maschere. Carlucci ha precisato che si tratta di suoi collaboratori stretti come l’autore Giancarlo De Andreis, un gruppo ristretto della Endemol e le persone che si occupano di curare i costumi.

Come è possibile mantenere il massimo riserbo sulle identità dei cantanti? Milly Carlucci ha spiegato che cosa succede dietro le quinte del programma:

“Ogni personaggio quando si sposta ha il casco e il mantello con il cappuccio nero”.

Ma non solo, chi accompagna il personaggio è della stessa statura in modo da sembrare un vero e proprio alter ego. A cosa serve tutto questo? A depistare anche chi lavora dietro le quinte de Il Cantante Mascherato. Infine, la presentatrice ha ribadito la sua devozione per il lavoro: la giornata tipica di Milly inizia alle 11 con una riunione con i suoi collaboratori, poi si cominciano le prove fino a notte fonda.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Carlucci rivela il suo ‘punto debole’

Nel corso dell’intervista, Milly Carlucci ha spiegato che l’Auditorium Rai del Foro Italico per lei è come una seconda casa. A tal proposito la conduttrice televisiva è legata anche a tutte le persone che si trovano all’interno. La 67enne ha parlato di una vera e propria famiglia. Poi, la diretta interessata ha confidato il suo “punto debole”.

Milly ha rivelato che all’Auditorium è talmente di casa che anche i dipendenti del bar hanno imparato le sue abitudini:

“Quando mi affaccio al bar mi sento dire se voglio un caffè doppio. Tutti conoscono il mio debole per il caffè…”

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica de Il Cantante Mascherato