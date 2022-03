Stasera ritorna Stefano De Martino con il suo comedy show “Stasera tutto è possibile” su Rai Due. Il programma giunto alla settima edizione non sta avendo un buon riscontro di ascolti.

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della quarta puntata

Stasera per la festa della Donna, il comedy show di Rai Due trasmetterà una puntata speciale dedicata ai supereroi. A giocare con Stefano De Martino ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo e del mondo della musica. Gli ospiti di questa puntata saranno Andrea Pucci, in tour dal 2 Aprile con “Andrea Pucci il meglio di…”, Peppe Iodice, l’ormai ospite fissa Nathalie Guetta, l’attore ex gieffino Jonathan Kashanian, Romina Carrisi, il duo siciliano di Made in Sud Matranga e Minafò,

Vincenzo De Lucia invece farà un’imitazione formidabile di Mara Venier.

Quali saranno i giochi della quarta puntata i Stasera tutto è possibile?

I games proposti, oltre a quelli consueti come il piano inclinato, saranno: “Fotomimo”, “Stammi dietro dance”, “Ruba gallina” e “C’era una giravolta”.

Stasera tutto è possibile, quante puntate ci saranno?

Il comedy show condotto da Stefano De Martino avrà otto puntate, l’ultima terminerà andrà in onda il 5 Aprile.

Quinta puntata, 15 Marzo

Sesta puntata, 22 Marzo

Settima puntata, 29 Marzo

Ottava puntata, 5 Aprile

Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay, sia in replica che diretta streaming.