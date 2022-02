Intervistato da Vanity Fair, Pierpaolo Pretelli ha parlato dei suoi progetti futuri. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato anche degli hater che insultano continuamente la sua fidanzata Giulia Salemi e tutto ciò che hanno costruito insieme.

La favola d’amore con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli al GF VIP ha trovato l’amore. Il modello della Basilicata, si è fidanzato con Giulia Salemi e oggi vive una bellissima favola d’amore. La coppia da poco ha preso anche un cagnolino di nome Prince. Pierpaolo ha confidato che non vede l’ora di prensetarlo al suo bambino Leo. Durante l’intervista, Pretelli ha rivelato che lui e Giulia sono costantemente presi di mira dagli hater. A tal proposito il diretto interessato ha rivelato che ha la coppia con i leoni da tastiera:

“L’odio esiste, ma dobbiamo fregarcene, altrimenti facciamo il loro gioco”.

Pretelli ha spiegato che la coppia ha molti “odiatori”. Mentre lui cerca di prendere le distanze e farsi scivolare tutto addosso, la sua compagna è più fragile e ad ogni insulto ci rimane male. Pierpaolo ha confidato di sostenere sempre Giulia, in modo da non farla abbattere davanti alle critiche. Tuttavia, il modello ha ammesso di rimanerci male quando gli hater se la prendono con il suo bambino:

“Un po’ mi tocca, ma sono voci di persone che non conoscono e non sanno niente della mia vita”.

I progetti di lavoro per il futuro

Pierpaolo Pretelli prima del Grande Fratello Vip 5, ha partecipato a Striscia la Notizia come velino. Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, il diretto interessato ha rivelato che tutto ciò che vuole fare adesso è l’esperienza. Il giovane pugliese vorrebbe continuare a lavorare nel campo dell’intrattenimento e della conduzione. Lo stesso Pierpaolo ha confidato di essere un’amante della leggerezza, poiché vuole dare spensieratezza a chi lo segue.

L’idolo di Pretelli è Fiorello. A tal proposito, il diretto interessato vorrebbe intraprendere il suo stesso percorso:

“Fiorello mi ha consigliato di fare radio. Un pensiero che avevo in mente e sono intenzionato a realizzare a tutti i costi”.

Dopo il consiglio del comico siciliano, Pierpaolo Pretelli ha rivelato che a breve esordirà in radio.

L’incontro con Mara Venier

Mara Venier è rimasta colpita dalla verve di Pierpaolo Pretelli, tanto che lo ha voluto al suo fianco a Domenica In. Nell’intervista con Vanity Fair, il diretto interessato ha ammesso che non si aspettava di essere chiamato dalla “zia Mara”. Come riferito dal modello, Domenica In era un programma che seguiva sempre da bambino con i suoi genitori:

“Mara è la top player delle conduttrici in Italia. Il suo invito mi ha reso la persona più felice del mondo”.