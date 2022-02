Francesco Facchinetti è il grane assente della seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Il giudice non sarà presente in studio per tutta la puntata.

Perché Facchinetti non c’è nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato?

Francesco Facchinetti non sarà presente per tutta la puntata e Il Cantante Mascherato perché è risultato positivo al covid. Il disc jokey sarà visibile solo in collegamento, ma non potrà intervenire in veste di giurato.

Già alla seconda puntata Milly Carlucci perde pezzi del suo staff, ma non è stato un grande problema. Infatti la sostituzione era già presente come ospite. Al posto di Facchinetti infatti c’è Iva Zanicchi tra i giurati. La cantante si trova particolarmente a suo agio in questo ruolo e si lancia subito tra ipotesi sulle maschere e uscite nel suo stile. Infatti quando c’è stato lo spareggio tra Aquila e Pesciolino Rosso, nel momento dell’esibizione di quest’ultima maschera, la Zanicchi ha decretato che fosse impossibile l’ipotesi di Vladimir Luxuria sotto la maschera. Perché? Ecco le sue parole:

““Ho sentito cantare Luxuria e canta malissimo. Avrà bevuto qualcosa, lei invece ha cantato bene!”

La cantante questa sera avrà il doppio ruolo di ospite perché canterà durante un’esibizione delle maschere in un duetto. Se ne vedranno delle belle con lei in giuria!

