Nella settimana più romantica dell’anno Prime Video ha deciso di rilasciare alcune uscite a tema. I fan della piattaforma streaming potranno trovare un dilettevole modo per trascorrere il San Valentino o consolarsi della propria singletudine. Per godere dei tantissimi titoli in catalogo è necessario effettuare un abbonamento, ma niente paura: ci sono tantissime offerte!

Le uscite di San Valentino

Per gli ultimi romantici nel nostro Paese, sono stati rilasciati due titoli che amerete: “Cosa mi lasci di te” e “Ti odio, anzi no ti amo!”. Il primo film, del 2020, è perfetta per gli amanti della musica perché racconta la vita amorosa del cantautore di musica cristiana Jeremy Camp. A vestire i suoi panni è un volto noto per gli amanti di serie tv, si tratta di K.J. Apa, protagonista di Riverdale, ma anche la co – protagonista ha recitato in diverse serie tv. È Britt Robertson (The Circle, Tomorrowland, La risposta è nelle stelle).

Il secondo film rilasciato in questa speciale giornata, nonostante il titolo alla Federico Moccia, è di Peter Hutchings, sull’omonimo best seller di Sally Thorne. La classica commedia romantica, rassicurante e prevedibile.

Le uscite del 15 Febbraio

Per il giorno di San Faustino Prime Video ha deciso di rilasciare una puntata della serie poliziesca Hawaii Five -0, l’episodio 6 e il film “Sputnik – Terrore dallo spazio” del russo Egor Abramenko, alla sua opera prima. Un fanta – horror russo tutto da gustare per gli amanti del genere.

I titoli rilasciati il 17 e 18 Febbraio

Per il weekend Amazon Prime ha in serbo un titolo tanto atteso dai fan: “La fantastica signora Maisel” stagione 4. La serie sulla casalinga ebrea degli anni ’50 ha riscosso un buon successo e in tanti aspettano la nuova stagione. Il 17 Febbraio uscirà il film di Rocco Papaleo, “Basilicata coast to coast”, una commedia divertente in perfetto stile made in Italy.

La piattaforma rilascerà anche un altro film del 2016, “Un re allo sbando” sull’indipendenza del Belgio. Una commedia internazionale dal sapore un po’ agre. Per la prima volta su Prime Video arriva Lov3, una serie brasiliana, a metà tra romanticismo e dramma. Sei episodi da 30 minuti per un pubblico prevalentemente giovanile.

Infine, uscirà il documentario sulla star del rap “ORELSAN: non mostrare mai questo a nessuno“. Insomma, questa settimana, chiunque può sbizzarrirsi con il catalogo Prime Video.

Ci siamo, ci siamo, ci siamoooooooo 😍 la quarta stagione de La fantastica signora Maisel arriva venerdì pic.twitter.com/39PXBpawkf — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) February 14, 2022