Sabato 12 febbraio, in seconda serata, il TG5 dedica uno speciale a Vasco Rossi. L’artista nato a Zocca, lo scorso 7 febbraio ha spento 70 candeline. Il servizio a cura di Claudio Fico e Susanna Galeazzi, proporrà un Vasco in versione inedita dal titolo “Rabbia e sogni”.

Il contenuto dello speciale su Vasco Rossi

Il neo 70enne ripercorrerà l’inizio della sua carriera, per poi passare ai grandi successi che hanno caratterizzato la musica italiana in 40 anni di carriera. Lo speciale dedicato al cantante terminerà con un racconto legato ai concerti dello stesso artista e ai raduni dei suoi fan. Ma non solo, Vasco parlerà delle sue gioie ma anche dei dolori vissuti e dei momenti “no” quando veniva subissato dalla critica per la sua “Vita Spericolata”. Ancora una volta il Rocker di Zocca è pronto a stupire e spiazzare i suoi “seguaci”.

Come spiega il direttore del TG5 Clemente J. Minum era impossibile non dedicare uno speciale ad un’artista come Vasco Rossi per festeggiare i suoi primi 70 anni. Nel corso degli anni sono stati vari gli speciali televisivi dedicati a Vasco, ma in ogni puntata dedicata al cantante c’è sempre qualcosa da scoprire.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina