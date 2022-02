Miss Italia sta per ritornare in streaming, dopo l’addio a Rai 1 e La 7. Il concorso di bellezza che l’anno scorso non è stato potuto fare a causa della pandemia, quest’anno ritornerà. Mancano pochi giorni alla messa in onda e tutto è pronto. Ma qualcosa all’ultimo minuto è andato storto.

Giulia Salemi non ci sarà

L’ex gieffina Giulia Salemi doveva partecipare all’evento di Helbiz Live, ma purtroppo all’ultimo minuto ha dovuto dare forfait. Infatti i suoi problemi di salute le impediscono di presenziare. Il medico le ha consigliato riposo assoluto. Ecco che cos’ha scritto su Twitter:

Contrariamente a quanto leggete in rete, io Domenica non saró a Venezia per la finale di Miss Italia🙄

Ieri mi sono infortunata (strappo o colica?) ed il dottore mi ha ordinato di stare a riposo fino a domenica.

Il mio sostegno a tutte le ragazze.

Alla prossima Pat.♥️ — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 10, 2022

Le novità tra le candidate al titolo di Miss Italia

Le novità più grandi quest’anno riguardano proprio le ragazze che sono state selezionate. Infatti per la prima volta c’è una ragazza che ha fatto coming out. Giulia Talia, 24 anni, Roma, è lesbica dichiarata fin dai tempi dell’università. Ecco cos’ha dichiarato:

“Io ho scoperto tutto all’università. Io e la mia compagna ci siamo conosciute in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un weekend e sette mesi dopo convivevamo. Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma era relegata in un angolino. Il coming out? Non è stato facile. Avevo paura di essere giudicata. Poi ho capito che siamo tutti diversi e che ci sarà sempre qualcuno per il quale non vai bene. Tanto vale vivere la propria vita come si vuole. A un certo punto ho desiderato presentare Barbara ai miei. Mia sorella Chiara, quattro anni meno di me, è stata la prima a cui l’ho confessato. Mia madre mi ha detto che lo sapeva già”.

È la prima volta che una concorrente fa una dichiarazione del genere. Ma non è l’unica “prima volta” di questa finale. Infatti ci sarà anche una ragazza incinta di 3 mesi: Beatrice Scolletta, 26 anni, mamma già di 2 figli. Laurea in scienze psicologiche, ha già partecipato alla competizione l’anno scorso piazzandosi al secondo posto. Quest’anno sarà quello giusto?

La finale sarà condotta da Elettra Lamborghini e Alessandro Di Sarno, alla giuria ci saranno: Elisabetta Franchi, Arturo Brachetti e Jonathan Kashanian.

Leggi anche: Dove e quando vedere Miss Italia