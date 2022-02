Il 13 febbraio 2022 andrà in onda il 22esumo appuntamento con Domenica In. L’appuntamento con Mara Venier è sempre fissato alle ore 14:00, subito dopo l’edizione delle 13:30 del tg1. In tale occasione ci saranno molti volti legati al Festival di Sanremo, ma non mancheranno anche momenti molto toccanti durante i quali la conduttrice proverà a sviscerare la vita privata dei suoi ospiti.

Il blocco dedicato a Sanremo nella puntata del 13 febbraio di Domenica In

Le anticipazioni della puntata del 13 febbraio di Domenica In rivelano che la Venier comincerà a tenere compagnia agli italiani partendo dallo spazio “Tutti pazzi per Sanremo“. Tra gli ospiti che commenteranno le dinamiche avvenute al festival ci sarà il giudice di Ballando con le stelle Fabio Canino, l’esperto di “canzonette” Marino Bartoletti, il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco e, infine, l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo.

Durante tale blocco, però, verrà dato spazio anche all’intervento di alcuni concorrenti che hanno preso parte alla 72esima edizione del festival, come Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Dargen D’Amico, Rkomi e Tananai. Successivamente, poi, Mara Venier entrerà un po’ più nel vivo della puntata dando luogo alle solite toccanti interviste.

Cos’altro accadrà nella 22esima puntata? Interviste toccanti

Anche in questa occasione, però, non mancheranno i riferimenti al Festival di Sanremo. A tal proposito, la conduttrice intervisterà alcuni protagonisti che hanno avuto l’onore e il piacere di salire sul palco del teatro Ariston. Gli ospiti che si lasceranno andare durante il dibattito con la Venier saranno i cantanti Fabrizio Moro e Michele Bravi.

In seguito, poi, arriverà anche Ornella Muti, che è stata la co-conduttrice di Amadeus in occasione della prima serata del festival. Insomma, si prospetta una puntata molto ricca, pertanto, non ci resta che sintonizzarci su Rai 1 a partire dalle ore 14:00 per vedere quali altre sorprese avrà in serbo la padrona di casa.