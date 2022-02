In questa settimana su Disney+ Italia sono in uscita diversi contenuti tutti molto attesi e di grande qualità. In particolare, potrete scegliere fra serie tv, film, comedy, cartoons e contenuti culturali come “Lo speciale superstar su Whitney Houston”. Per accedere ai nuovissimi contenuti è possibile approfittare delle offerte attive per l’iscrizione su Disney Plus e iniziare a aprire le porte sul mondo variegato di questo canale!

Le serie TV e i contenuti per gli iscritti su Disney +

Su Disney+ nella prossima settimana arriva arriva The Book of Boba Fett⁣ . Ovvero la serie statunitense prodotta da Lucasfilm, che attualmente è in produzione è pronta a stupire gli appassionati della fantascienza. Arriva anche la miniserie televisiva Pam & Tommy che narra dello scandalo degli anni ’90 dopo la diffusione virale di un video relativo a alla vita intima di Pamela Anderson e Tommy Lee.

Inoltre, a ore saranno disponibili anche Station 19 e 9-1-1 con dei sorprendenti nuovi episodi. Approda sul canale anche la situation comedy Black-ish.

Infine, dalla prossima settimana su Disney Plus arriva anche il documentario dedicato al Making of di Hawkeye. Molto atteso dal pubblico e dagli appassionati del genere, lo speciale vi aiuterà a scoprire tutti i retroscena della miniserie.

