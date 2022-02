Anche l’attrice hollywoodiana Catherine Zeta-Jones si unisce al cast di National Treasure, la serie originale di Disney+. L’annuncio arriva direttamente da Disney Branded Television e Disney+. L’attrice, vincitrice dell’Academy Award e del Tony Award, sarà una delle protagoniste nella serie su Disney+. La produzione inizierà questo mese a Baton Rouge e già promette di essere un successo mondiale!

National Treasure su Disney+

La serie live-action National Treasure è un’espansione del franchise cinematografico National Treasure. È la storia di una giovane eroina, Jess interpretata da Lisette Alexis. La ragazza è una sognatrice, intraprendente e brillante che decide di iniziare a scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia. Il suo “viaggio” diventa un’avventura di una vita e la giovane Jess farà il possibile per salvare un tesoro panamericano perduto.

Il ruolo di Catherine Zeta-Jones

Come annunciato da Disney+, Catherine Zeta-Jones interpreterà Billie.

Billie è una miliardaria molto particolare, vera amante del mercato nero delle antichità. Il personaggio è intrigante ed è sempre alla ricerca di nuovi tesori, oltre ogni regola. Così del resto, da orfana squattrinata è divenuta una furba ed elegante donna d’affari che mira non solo ai soldi, ma anche alla “conquista”.

Catherine Zeta-Jones, attrice pluripremiata nella sua lunga carriera ha ottenuto un Academy Award, è stata nominata ai Golden Globe e ha ricevuto il Critics’ Choice Award, lo Screen Actors Guild Award e il BAFTA Award come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione.

Inoltre, ha anche vinto il Tony Award come attrice protagonista nel musical a Broadway “A Little Night Music” di Stephen Sondheim. Ha messo il suo talento anche in tantissimi altri film di successo planetario come Ocean’s 12, Effetti collaterali, Traffic, Entrapment, dopo essere diventata famosa con La Maschera di Zorro.

La serie National Treasure su Disney Plus, che potete seguire dopo aver effettuato la registrazione, vede anche protagonisti come Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker e Lyndon Smith. Mira Nair è regista ed executive producer. I produttori della serie sono Jerry Bruckheimer, Cormac & Marianne Wibberley, Jonathan Littman e KristieAnne Reed. Vi è anche Rick Muirragui, che è anche sceneggiatore. Jon Turteltaub è executive producer.