Nel 1996 affiancò Pippo Baudo con Valeria Mazza, poi all’Ariston è tornata nel 2012, ospite speciale di Gianni Morandi. Stasera Sabrina Ferilli sarà co-conduttrice con Amadeus della serata finale del Sanremo 2022. Su una sua possibile conduzione futura ha escluso la possibilità di essere al timone della kermesse.

Mi piace fare l’attrice. Anche qualche divagazione al tema, ma presentare è un’altra cosa. Non mi piace la confusione di ruoli di questo periodo, la trovo pericolosa: ognuno deve fare il suo, e migliorarsi nel suo. Saltare di palo in frasca non incontra il mio parere positivo. Potrei portare solo il contributo che porterò stasera. E poi, Amadeus, ti fermi? L’hai detto? L’aveva detto pure Mattarella, ma poi è rimasto. Le situazioni rimettono tutto in discussione.