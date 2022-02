Emma Marrone dice di non voler vincere Sanremo 2022 e tifa per altri due Big in gara. Da martedì 1° febbraio inizia il Festival di Sanremo 2022. La cantante pugliese sarà tra coloro che sono in gara con il brano “Ogni volta è così”, diretta dalla collega Francesca Michielin. Questa notizia ha suscitato tanto entusiasmo da parte di tutti i loro fan.

Le parole di Emma Marrone

Emma Marrone in un’intervista rilasciata a “Il Giornale” ha detto che non sente la necessità di vincere la manifestazione canora, quanto piuttosto ha detto che farà il tifo per due suoi colleghi, ovvero altri due Big in gara. Quando il giornalista le ha chiesto maggiori delucidazioni ha risposto:

“Mah, forse Morandi oppure Elisa ma soprattutto per motivi affettivi”.

Con Elisa ha partecipato ad Amici, mentre con Gianni Morandi sono molto legati, come si vede da questo post Twitter di poche ore fa:

Il ritorno di Emma Marrone

La cantante pugliese tornerà sul palco dell’Ariston dopo 10 anni. Infatti, aveva vinto nel 2012 con una canzone molto particolare, ovvero “Non è l’inferno” e poi era stata co-conduttrice. Adesso, ha detto a chi le chiedeva il bis della vittoria nel 2022:

“Macché, dopo ci sono troppi impegni. Anzi no, adesso che ci penso sì, mi piacerebbe rivincere! Così dopo dovrei partecipare all’Eurovision Song Contest e mi rimetterei le mutande d’oro che tante critiche avevano suscitato quando ci sono andata nel 2014”.

La collaborazione con Francesca Michielin

“Ogni volta è così” vedrà in gara Emma Marrone e Francesca Michielin. Le due hanno anche annunciato com’è la canzone. Ovvero: “Diciamo che è una canzone d’amore fuori dai denti”.