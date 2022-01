L’inizio del Festival di Sanremo è sempre più vicino. Quest’anno sono stati selezionati 25 cantanti per partecipare alla canora e, tra loro, è presente anche Achille Lauro. Il giovane artista, nel corso del tempo, ha imparato a farsi conoscere per le sue capacità camaleontiche e per la sua originalità.

Di recente ha rilasciato un’intervista per Il Mattino dove ha parlato dei suoi piani per il futuro. Pare che il cantante non abbia alcuna intenzione di abbandonare il palco di Sanremo dopo la prossima esibizione.

Achille Lauro pronto a tornare anche il prossimo anno

Achille Lauro si sta preparando a partecipare al Festival di Sanremo per la quarta volta consecutiva. Nelle prime due occasioni, aveva partecipato come concorrente, l’anno scorso era stato invitato da Amadeus come ospite fisso e quest’anno tornerà con un brano inedito.

Sembra che Achille Lauro si sia davvero affezionato al Festival di Sanremo e a ciò che rappresenta per il pubblico italiano. In un’intervista per il quotidiano Il Mattino, ha rivelato che il suo prossimo obiettivo è quello di ricoprire il ruolo di direttore artistico della gara:

Tornare a Sanremo per la quinta volta il prossimo anno? Amadeus, ma già Baglioni aveva dato in questa direzione, ha svecchiato molto il Festival. Se lui non c’è io sono pronto a fare il direttore artistico.

Cosa canterà Achille Lauro al Festival di Sanremo?

Achille Lauro si presenterà con una canzone intitolata Domenica. Dal testo, appare evidente il tentativo di non prendersi troppo sul serio. Si tratta di un brano sbarazzino, caratterizzato dalle solite esclamazioni che il cantante riporta spesso nei suoi brani.

Per quanto riguarda la serata delle cover, che andrà in onda il 4 febbraio, Achille Lauro si esibirà insieme a Loredana Bertè sulle note di: Sei Bellissima. Ha ammesso di averla sentita cantare durante la notte di Capodanno e di essere rimasto davvero affascinato dalla iconica artista:

Ho visto per la prima volta dal vivo Loredana la notte di Capodanno e ne sono stato illuminato. È un’astronave, un’icona trasgressiva, e quella canzone è speciale.